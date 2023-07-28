В Санкт-Петербурге стартует второй день саммита Россия – Африка

В Санкт-Петербурге в пятницу, 28 июля, стартует заключительный день саммита Россия – Африка. Участников из 49 стран Африканского континента ждут новые переговоры с российскими партнерами. О предстоящих событиях рассказывает корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

По его словам, в центре внимания будут вопросы экспорта, развития искусственного интеллекта и высшего образования, геологоразведка, информационная безопасность — вопросы, без обсуждения которых невозможно поступательное развитие.

«У объединенного стенда африканских государств очень оживленно. Участники саммита знакомятся друг с другом, расширяя бизнес-контакты. Всё расписано буквально по минутам», — отметил журналист.

Представители Сейшельских островов рассказали о развитии в стране нового типа отдыха — без дорогих люксовых отелей.

«Отдыхать у нас можно и в маленьких гостевых домиках, на разных островах у сейшельцев, чтобы через их традиции, жизнь, обычаи понимать культуру», — отметила директор департамента по туризму МИДТ МИД и туризма Сейшельских островов Лена Хореу, добавив, что всё больше людей выбирают именно такой вид отдыха.

Кения со своими природными парками и пляжами также готова конкурировать за внимание туристов. Однако в приоритете развития отношений с РФ другое направление, а именно сотрудничество в сфере производства удобрений.

«Кения производит некоторые удобрения, но их не хватает, поэтому нам очень важно объединиться с вами и работать по их доставке. Прежде всего Россия и Кения могут в этом сотрудничать», — сказал министр посольства Республики Кения.

Между тем в Сенегале в будущем году планируют начать добывать нефть на шельфе, на месторождении, работы на котором начались еще три года назад. Оно находится в прибрежной зоне, в 100 км к югу от Дакара.

«Между Россией и Сенегалом нужно налаживать экономические отношения. Особенно в области нефти и газа, потому что у нас уже в следующем году будут первый баррель выкачивать», — рассказал представитель Сенегала Нгор Сарр.

На форуме также обсуждается создание единого координационного центра, который бы способствовал продвижению российского бизнеса на континенте.

«Мне кажется, это сливки, которые мы сейчас снимаем. Российские экспортеры должны переориентироваться с Запада на юг и на восток», — отметил экономист Сергей Глазьев.

Ранее в пятницу британский журналист Майк Джонс отметил, что Запад намеренно игнорирует масштаб и влияние геополитических последствий саммита Россия – Африка, проходящий 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Он отметил, что в саммите принимают участие 49 из 54 стран Африки, несмотря на угрозы санкций со стороны стран Запада.

Как указал Джонс, Африка достигла советского уровня закупок вооружений и оборонной техники у России, и это всего один из побитых рекордов. Кроме того, журналист напомнил, что продолжаются и экспортные поставки, и поступления продовольствия. Некоторые из сделок были заключены еще в Сочи во время первого саммита в 2019 году.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.