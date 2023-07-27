Саммит Россия — Африка стартовал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начался первый день саммита Россия — Африка. Как сообщает 27 июля корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, все главы ключевых государств континента находятся в Северной столице России, кроме свергнутого накануне президента Нигера Мохамеда Базума.

Известно, что на саммите планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

В первый день встречи на высшем уровне гостям покажут новую российскую технику, в которой очень нуждается Африка. Среди нее — комбайны «Ростсельмаша», пассажирские автобусы, грузовые тягачи и даже мобильные медицинские лаборатории. Таким образом, у всех появится возможность найти новых партнеров.

«Гостям саммита покажут и российские вертолеты. «Ансаты», например, уже летают и помогают людям в Зимбабве. Идеальная машина для африканских условий. Работает при температуре до +50 градусов», — рассказал Ишмухаметов.

С Африкой у России сложились добрососедские и доверительные отношения еще со времен СССР, напомнил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. Новая веха взаимовыгодного сотрудничества началась уже в 2000-е годы, когда взаимная торговля за одно десятилетие выросла сразу в восемь раз. Сегодня эта цифра составляет около $18 млрд и продолжит расти.

«Мы надеемся на продолжение отношений между Южной Африкой и РФ, которые строились на протяжение многих лет. Это очень важные для нас отношения, учитывая, какую роль занимает Россия в южноафриканской борьбе за свободу. Это можно сравнить с отношениями между братом и сестрой, товарищами и друзьями», — подчеркнула министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

С Южноафриканской Республикой, одним из лидеров роста на континенте наряду с Египтом, Нигерией, Марокко и Эфиопией, Россию связывает также участие в БРИКС и G20. И она действительно может помочь стать африканскому континенту независимым. Там к этому уже готовы. Несмотря на колоссальное давление, политики и бизнесмены из 49 африканских стран приехали в Санкт-Петербург.

Второй саммит и форум партнерства Россия — Африка проходят 27–28 июля.

Накануне, 26 июля, президент России Владимир Путин открыл серию контактов с главами делегаций Африки, проведя переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Встреча проходила в Константиновском дворце в Стрельне. Глава государства выразил надежду, что взаимодействие стран, в том числе в рамках саммита Россия — Африка, будет плодотворным.

Ранее, 12 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень.

До этого российский лидер выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка. Он добавил, что РФ всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими государствами.