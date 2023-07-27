Честное партнерство: Петербург встречает представителей 49 стран Африки

В Санкт-Петербурге начинает работу саммит Россия – Африка, на котором представители 49 государств континента обсудят развитие отношений с Москвой . Форум станет достаточно представительным — в РФ приехали лидеры 17 стран, с каждым из которых Владимир Путин проведет отдельные переговоры . Какие интересы есть у Африки и что может предложить российская сторона — в материале «Известий».

Ревизия отношений

27 июля в Санкт-Петербурге стартует II саммит Россия – Африка . За два дня работы участники форума, который посетят представители 49 стран (из 54), обсудят состояние и перспективы развития отношений между РФ и африканским континентом.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Свое участие в саммите подтвердили 17 глав государств , среди которых — президенты Зимбабве Эммерсон Мнангагва, ЮАР Матамела Сирил Рамафоса, Уганды Йовери Кагута Мусевени и другие. Всего же африканский континент будет представлен 27 первыми и вторыми лицами, 17 заместителями глав правительств и министрами, пятью послами , сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

В работе саммита примет участие и глава РФ Владимир Путин. Он выступит на пленарном заседании и даст свою оценку развитию отношений со странами Африки в политической, экономической и гуманитарной областях . Кроме того, Путин посетит пленарное заседание проводимого в рамках саммита Экономического и гуманитарного форума. «Этот форум объединит и глав государств, и руководителей делегаций, и руководителей крупнейших российских и африканских компаний, представителей различных государственных структур, СМИ, гражданского общества, ученых, экспертов и так далее», — уточнил Ушаков. В планах российского лидера также значатся отдельные встречи с каждым из лидеров африканских стран, прибывших в Санкт-Петербург .

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али Фото: REUTERS/Alexei Danichev

«Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами , как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата», — говорится в приветственном слове Владимира Путина к форуму.

Украинское направление

Также на саммите будет продолжена дискуссия о возможных путях урегулирования украинского кризиса — обсуждение так называемой африканской мирной инициативы с российским президентом началось как раз в Санкт-Петербурге в июне.

Справка «Известий» 16 июня делегация, состоящая из лидеров ЮАР, Союза Коморских Островов, Замбии, Сенегала, премьер-министра Египта, а также представителей Уганды и Республики Конго, встретилась в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Затем политики направились в Польшу, а уже оттуда — в Санкт-Петербург.

Страны Африки заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на Украине ради достижения собственной продовольственной безопасности . После приостановки действия так называемой зерновой сделки из-за невыполнения части соглашения, защищающей интересы РФ, африканские государства переживают, что в мире может возникнуть нехватка продовольствия.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Вместе с тем Владимир Путин ранее уже предлагал восполнить выпавший украинский экспорт за счет поставок — в том числе бесплатно — российского зерна . «Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — написал президент РФ в преддверии саммита в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

При этом стоит отметить, что африканские страны проявляют достаточно сдержанную позицию и предпочитают на дипломатическом уровне не вовлекаться в деструктивные процессы, происходящие в отношениях европейских стран и России.

Фото: Global Look Press/Lev Radin

Об этом свидетельствует статистика голосований по антироссийским резолюциям в ООН в 2022–2023 годах. Так, по семи принятым резолюциям только три страны — Либерия, Малави и Чад — проголосовали за все документы. При этом 19 государств не поддержали ни одной, среди них — Алжир, Зимбабве, Камерун, Республика Конго, Мали, Намибия, Судан, Уганда, ЦАР, Эсватини, Эфиопия, ЮАР и ряд других.

Следует отметить, что достаточно заметная группа стран, как правило, голосовала за те резолюции, которые относились к поддержке территориальной целостности Украины. Для многих африканских государств эта тема достаточно болезненная, учитывая приграничные споры между отдельными государствами, во многом вызванные разделением континента «по линейке» европейскими державами в эпоху колониализма.

Чего ждет Африка

Африканские медиа указывают, что страны Запада, которые с февраля 2023 года стремятся изолировать Россию на международной арене, предпринимали попытки давления на лидеров государств континента с целью убедить их не участвовать в саммите Россия – Африка. В частности, местные обозреватели говорили о крайней обеспокоенности планами делегаций посетить Санкт-Петербург со стороны США и Франции.

К слову, отчасти этим можно объяснить тот факт, что на саммит в нынешнем году приехало меньше участников, чем на встречу в 2019-м , которая прошла в Сочи. Однако в основном причина — в занятости лидеров. «Что касается сокращения количества глав государств, которые приехали туда, да, действительно, за последнее время это произошло. <…> Во многом это связано с рабочими планами глав государств », — пояснил 26 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Главы стран — участниц саммита Россия – Африка в Сочи, 2019 год Фото: REUTERS/Sergei Chirikov

В некоторых случаях потенциальному участию делегаций мешает и внутриполитическая обстановка. Так, 26 июля стало известно, что мятежники в Нигере удерживают президента страны и отказываются его отпускать, в разрешении ситуации принимают участие местные вооруженные силы.

Африканские журналисты, освещая предстоящий форум, называли его уникальной площадкой для установления и развития прямых контактов в бизнесе, кооперации в сфере культуры . Также СМИ вспоминают позитивный опыт коммуникации между континентом и СССР, сопоставляя вклад Советского Союза в борьбу против колониализма и роль современной России в укрепление безопасности на континенте.

В целом же дискурс медиаконтинента сводится к тому, что страны Африки должны преодолевать негативные последствия неоколониальных тенденций с помощью диверсификации связей — как внешнеполитических, так и экономических , в основе чего должны лежать национальные интересы. Поэтому неудивителен интерес Африки к России, обладающей богатым опытом, в частности, в сфере энергетики.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Отдельное направление интереса африканских государств — приобретение технологий и навыков, поскольку на данном этапе Африка не обладает развитой технологической базой.

« Особое место Африка отводит развитию внутренних рынков и, как следствие, локализации производства в ключевых для континента отраслях. Задача — не просто купить, а научиться производить на месте , совершенствуя и масштабируя таким образом свой внутриконтинентальный ресурс», — говорится в докладе «Россия и Африка: аудит отношений», подготовленном к саммиту международным дискуссионным клубом «Валдай».

Среди таких сфер эксперты называют здравоохранение, сельское хозяйство, геологоразведку.

На эти же вопросы указывает приглашенная на саммит Россия – Африка дочь первого после обретения независимости президента Мозамбика Саморы Машела — Жозина Машел.

Фото: Global Look Press/Han Xu

— Доступ к образованию, доступ к системе здравоохранения, доступ к воде — это не те вещи, которыми наши люди могут пользоваться свободно. И это, конечно, большое препятствие для социального развития, для экономического развития, и, конечно, [такое положение дел] влияет на политику, — сказала Машел в беседе с RT.

Реализация программ во всех перечисленных областях возможна только при условии пересмотра логистических и транспортных коридоров с учетом новых реалий , наращивания авиасообщения с африканскими странами, а также проработки максимально комфортных, безопасных маршрутов для движения товаров, обращают внимание составители доклада. По их мнению, товарооборот с африканскими партнерами надо существенно увеличивать.

Роль БРИКС

В политическом аспекте Африка становится зоной пересечения интересов различных игроков. И для России важно взаимодействие со странами континента не только отдельно, но и через форматы БРИКС . Среди африканских государств тоже есть интерес к объединению — за последний год заявки на вступление в организацию подали Алжир, Египет и Эфиопия. Важную роль в продвижении БРИКС в Африке сыграло присоединение к нему ЮАР в 2011 году — страна сейчас, по сути, играет роль представителя всеафриканских интересов в объединении.

— [БРИКС] — это, действительно, попытка внести немного баланса в международную политику и в финансовую систему. <…> Нам нужно иметь возможность обсудить с мировыми державами один на один : «Вам нужен литий здесь — вам нужно прийти и получить его по справедливой цене, и вы не будете порабощать наш народ, чтобы получить это», — сказала Жозина Машел.

Лидеры БРИКС Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

Дочь экс-президента Африканского национального конгресса, одного из борцов против апартеида Оливера Тамбо — Номатемба Тамбо — также акцентирует внимание, что в Африке БРИКС воспринимают как группу равных.

— Я думаю, любая группа может предоставить хорошие возможности для любой страны, если объединение стремится к миру, процветанию, лучшей жизни для своих народов и поиска пути, благодаря которому можно работать продуктивно. Без стремления к разрушению, к гегемонии и чему-то подобному. Мы действительно группа равных, — заявила она в интервью RT.