Друг познается везде: о чем договорились президенты России и Алжира

Отношения с Алжиром имеют для России особое значение и носят стратегический характер, заявил Владимир Путин на переговорах с африканским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Кремле 15 июня. Алжирский лидер заметил, что российская поддержка, в том числе обеспечение республики оружием, позволяет сохранять ей независимость , и никакое давление извне не повлияет на двусторонние отношения с Москвой. Всего по итогам переговоров было подписано девять документов, в том числе декларация об углубленном стратегическом партнерстве. Кроме двусторонних отношений, обсуждалась и ситуация на Украине . Владимир Путин поблагодарил африканского коллегу за готовность к посредничеству и рассказал ему о российском видении причин конфликта. Кроме того, президент в этот день принял участие в открытии новых участков автомобильных дорог в Ростовской области и Краснодарском крае .

Открытые дороги

В преддверии переговоров с алжирским коллегой президент уделил внимание инфраструктурным проектам. По видеосвязи он дал старт движению по новому участку трассы М-4 «Дон» в Ростовской области — обходу города Аксая, а также по дальнему западному обходу Краснодара .

— Краснодар с точки зрения логистики и пробок серьезно загружен, эта дорога и есть объезд, позволит большегрузам и автотуристам со всей страны ехать напрямую и на Азовское побережье, и напрямую в Крым. Уже в этом летнем сезоне дорога будет и короче, и быстрее — это важная составляющая для путешествий. Она позволит равномерно развиваться и санаторно-курортной отрасли, и строительной , — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Строительство и реконструкция 65-километрового восточного обхода Аксая и 51-километрового дальнего западного обхода Краснодара завершены раньше запланированных сроков на 18 месяцев и на полгода соответственно. Главное сооружение — мост через реку Дон с двумя полосами движения в каждом направлении. Предполагается, что открытие обновленных участков позволит разгрузить подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару и ускорит автомобильный поток по трассе М-4.

Выразив благодарность рабочим, Владимир Путин отметил, что впереди предстоит еще большая работа.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска автодвижения по федеральной трассе М-4 «Дон» Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

— Так, только в прошлом году было отремонтировано порядка 6200 км федеральных трасс и более 20 тыс. км региональных автодорог, построено и реконструировано 400 км федеральных трасс и 1200 км дорог регионального значения. Рассчитываю, что такую же высокую динамику работ мы сохраним и в будущем — база для этого создана хорошая , — заявил президент.

На церемонии открытия вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал еще большее расширение транспортных сетей.

— Мы продолжаем активно развивать коридор Север — Юг: это важнейшая трасса для развития туризма, для развития объектов инфраструктуры и жилищного строительства , — сказал зампред правительства.

Поддержка оружием

В этот же день в Кремле приняли алжирского президента, который 16 июня вместе с Владимиром Путиным выступит на пленарном заседании ПМЭФ .

— Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер, — заявил Владимир Путин.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в Кремле Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Сейчас Алжир для России — ключевой партнер в арабском мире и в Африке , заметил он. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены еще в 1962 году — примерно за четыре месяца до официального провозглашения его независимости 5 июля. При этом на протяжении войны за свою свободу африканская страна получала советскую военно-техническую и материальную помощь.

И сейчас военная поддержка России играет большое значение в отношениях двух стран. Москва активно помогает Алжиру в борьбе с терроризмом . В частности, в ноябре прошлого года на территории республики прошли совместные антитеррористические учения «Щит пустыни».

— Во-первых, мы должны сохранить нашу независимость — это благодаря поддержке Российской Федерации, которая обеспечивает нас оружием, чтобы мы сохранили нашу независимость в этих сложных условиях, — сказал Абдельмаджид Теббун.

Ранее «Рособоронэкспорт», единственный российский спецэкспортер вооружения и техники, заявил, что его портфель заказов превышает $50 млрд. Основные покупатели — Алжир, Индия, Китай и Египет. Впрочем, плотная кооперация в этой и других сферах, разумеется, не нравится западным странам.

— Сегодня может быть давление иностранных государств на нас, но это никогда не может повлиять на наши отношения , — добавил президент республики.

Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Metzel

Посреднические инициативы

Накануне переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что, помимо двусторонних отношений, стороны обсудят «различные аспекты украинского урегулирования» . На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что изложил президенту Алжира — стране, которая входит в Контактную группы Лиги арабских государств по Украине — российскую оценку ситуации. При этом он отметил, что Москва благодарна Абдельмаджиду Теббуну за готовность посредничать в урегулировании. Диалог с Алжиром по региональным проблема важен и на фоне того, что в 2024-м он займет место непостоянного члена Совбеза ООН.

У африканских стран есть посредническая инициатива по Украине, с ней они приедут на этой неделе в Киев и Москву, однако Алжир не принимает в ней участия , уточнил «Известиям» эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. Вместе с тем алжирская сторона еще с прошлого года заявляла о готовности выступить посредником .

— Алжир имеет опыт посредничества в региональных конфликтах в Африке и на Ближнем Востоке. Сейчас, например, он участвует в усилиях по урегулированию в Ливии и Сахаро-Сахельском регионе, — заметил эксперт.

Вряд ли Алжир или группа африканских посредников, которая приедет в Петербург 17 июня, смогут добиться радикальных изменения по Украине, но можно ожидать отдельных инициатив по продовольственной или энергетической безопасности, считает Всеволод Свиридов.

Сферы интересов

Всего на встрече было подписано девять документов, в том числе декларация об углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Алжиром . Как заявил Владимир Путин, она «ознаменует начало нового, еще более продвинутого этапа двусторонних отношений». Кроме того, подписаны различные соглашения, в частности, о сотрудничестве в области массовых коммуникаций и исследовании космоса.

Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Кремле Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Сейчас Алжир входит в тройку ведущих торговых партнеров России в Африке, уступая лишь Египту и Марокко . За 2022-й двусторонний товарооборот составил $1,7 млрд, а в январе-марте этого года увеличился на 73,7%. В прошлом году в два раза возрос объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, превысив $700 млн.

В частности, страны активно сотрудничают в энергетической сфере: в Алжире успешно работает «Газпром».

— Хотел бы отметить также, что российско-алжирская координация в рамках многосторонних форматов и организаций тоже находится на хорошем уровне . Наши усилия по линии «ОПЕК плюс» и Форума стран — экспортеров газа способствуют стабилизации мировых энергетических рынков, — заметил Владимир Путин на переговорах.

На встрече также обсуждались перспективы возможного присоединения Алжира к БРИКС. Абдельмаджид Теббун заявил о необходимости ускорить этот процесс .

Кроме того, развивается взаимодействие в фармацевтике. В Алжир поставили 1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник-V» (по 500 тыс. единиц первого и второго компонентов). Налажен экспорт в арабскую страну противоопухолевых препаратов из РФ, а при участии российской стороны на алжирской территории осуществляется производство инсулина.

Стороны также выстраивают гуманитарные связи. За годы сотрудничества подготовлено около 19 тыс. алжирских специалистов в различных сферах. В российских вузах обучается около 1,5 тыс. граждан Алжира, из них более 200 — за счет средств федерального бюджета.