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«Москва наряду с Нью-Дели наращивает свое влияние в мире»

Индийский эксперт Самир Бхатачарья — о позиции G20 по Украине, судьбе валюты БРИКС и шансах на присутствие РФ во всей Африке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Индия заинтересована в разрешении украинского кризиса, поэтому на предстоящем саммите G20, который в сентябре примет Нью-Дели, в центре внимания окажется как раз этот вопрос, заявил «Известиям» старший научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Самир Бхатачарья. По его словам, страны не должны вставать перед выбором, какую из сторон поддерживать. О многополярном миропорядке и создании единой валюты БРИКС — в его интервью «Известиям» на российско-африканской конференции Валдайского клуба.

«Ни у РФ, ни у Индии нет и не было «колониального багажа»

— Индия сейчас председательствует в «большой двадцатке». В скором времени в Нью-Дели пройдет саммит G20, при этом очевидно, что даже если не учитывать позицию РФ, то среди участников нет единого подхода относительно СВО и конфликта на Украине.

— Наш мир не однополярный, он многополярный. И каждая страна вправе думать в первую очередь о своих интересах исходя из того, что сегодня выгодно именно для них. И для Индии как страны, которая председательствует в этом году в G20, в свою очередь важно, чтобы все страны — участники «большой двадцатки» сели за стол переговоров, учитывая, что это сложно в нынешних условиях. Но наша главная цель — это остановить <конфликт> на Украине, прекратить насилие. Здесь не стоит вопрос, какая страна какую сторону конфликта поддерживает, Россию или Украину. Вопрос заключается лишь в том, как мы сегодня можем урегулировать кризис мирным путем. И поэтому Индия пытается внести консенсус вне контекста поддержки или осуждения действий России. Сперва стоит подумать, как остановить <конфликт>, чтобы перейти на другой уровень.

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— В Санкт-Петербурге скоро стартует саммит Россия – Африка. Каково сейчас положение Индии на континенте?

— У Индии и России достаточно схожих интересов в Африке. РФ присутствовала в Африке еще со времен СССР. Во время деколонизации континента Индия поддерживала африканские страны. Затем после распада СССР уже не только Россия, но и Индия отчасти потеряла свое влияние в этом регионе. Но сейчас Москва наряду с Нью-Дели наращивает свое влияние в мире. И что важно — ни у РФ, ни у Индии нет и не было, скажем так, «колониального багажа». Я уже предложил на заседании Валдайского клуба обсудить, как бы Москва и Нью-Дели могли бы взаимодействовать друг с другом в Африке.

— Африка по-прежнему не смогла полностью решить проблему террористической угрозы, и в целом континент не может похвастаться достаточным уровнем безопасности. Как это влияет на развитие государств региона?

— Террористическая угроза есть везде, и конфликты могут начаться где угодно. Понятно, что в Африке этого риска больше. Но это не должно нас останавливать, это не должно замораживать, к примеру, какие-то проекты, которые там реализуются. На самом деле подобные решения — вроде отказа от работы на территории Африки — только приведут к усугублению ситуации. Поэтому в основе должна быть идея — начинать сперва с малого, с малых инвестиций. А дальше работать с этим, наращивать их. И именно подобные решения, механизмы позволят разрешить ситуацию с такими угрозами в лучшую сторону и минимизировать их.

«Идея о валюте БРИКС в теории выглядит неплохо»

— Индийские власти объявили, что не будут участвовать в проекте создания валюты БРИКС, которая сократит использование американского доллара. Возможна ли валюта БРИКС без участия Индии?

— В целом идея о валюте БРИКС в теории выглядит неплохо. Но это очень сложно в применении. И ее судьба зависит далеко не от того, участвует в этом Индия или нет. К примеру, уже существует евро или фунт. Они входили в оборот и в западной части Африки, но так и не заменили доллар. Поэтому такая идея — собственная валюта для стран БРИКС — требует больше дискуссий. Конечно, все пять стран не могут быть всегда единого мнения по некоторым вопросам. Такая инициатива, как создание единой валюты для БРИКС, нуждается в дальнейшем обсуждении.

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— Москва заявила о намерении открыть посольства практически во всех государствах Африки. Насколько, по вашему мнению, такие планы реализуемы?

— Это очень хорошее решение. РФ стоит открыть свои посольства во всех странах, это не должно представлять особой сложности. Уже сейчас у России есть представительства в большинстве государств континента. Чем больше будет посольств, тем плотнее будет контакт. На мой взгляд, это обязательно случится.

Интервью было записано на российско-африканской конференции Валдайского клуба «Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и перспективы сотрудничества в новом мире» в Санкт-Петербурге.

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