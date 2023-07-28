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В Британии указали на игнорирование Западом масштабов саммита Россия - Африка

Британский журналист Джонс: Запад игнорирует масштаб саммита Россия – Африка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Запад намеренно игнорирует масштаб и влияние геополитических последствий саммита Россия – Африка, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Такое мнение 28 июля выразил «Известиям» политический журналист из Великобритании Майк Джонс.

Он отметил, что в саммите принимают участие 49 из 54 стран Африки, несмотря на угрозы санкций со стороны стран Запада.

«Запад намеренно игнорирует масштаб и влияние геополитических последствий саммита Россия – Африка только потому, что это не вписывается в нарратив, согласно которому РФ является изгоем на мировой арене», — подчеркнул журналист.

Как указал Джонс, Африка достигла советского уровня закупок вооружений и оборонной техники у России, и это всего один из побитых рекордов. Кроме того, журналист напомнил, что продолжаются и экспортные поставки, и поступления продовольствия. Некоторые из сделок были заключены еще в Сочи во время первого саммита в 2019 году.

Джонс оценил текущую ситуацию как предупреждение России коллективному Западу, что если страны будут продолжать пытаться вмешиваться в дела Африки, то встретят мощное сопротивление.

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Как ранее в этот день рассказал в интервью «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров, второй российско-африканский саммит проходит именно в том ключе, в котором и задумывался изначально. Он указал, что Западу не удалось дискредитировать отношения двух стран.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада угрожали государствам Африки отказами в поддержке по линии Международного валютного фонда (МВФ) за сотрудничество с Россией. По ее словам, Запад выставлял условия ряду государств о том, что если они не займут в отношении РФ агрессивную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь МВФ или Всемирного банка.

Ранее в тот день глава МИД России Сергей Лавров отметил, что отношения РФ и Африки «находятся на подъеме». Он подчеркнул, что это взаимодействие опирается на принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

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