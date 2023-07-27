Лавров заявил о подъеме российско-африканских отношений

Отношения России и Африки «находятся на подъеме», заявил в четверг, 27 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка.

«Сегодня отношения между Российской Федерацией и государствами Африки находятся на подъеме, что отвечает коренным интересам обеих сторон», — сказал он.

Министр подчеркнул, что взаимодействие России и Африки опирается на принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Дипломат также отметил, что в Африке в ближайшем времени откроются страновые и региональные представительства российских медиа, планирующих не только расширить корреспондентскую сеть, но и открыть информационные хабы на африканском континенте.

«Вижу в этом не только свидетельство неподдельного интереса африканцев к нашей стране, но и залог реализации совместных амбициозных начинаний в различных областях сотрудничества», — уточнил Лавров.

Медиафорум руководителей ведущих информационных агентств проходит на полях саммита Россия – Африка, который открылся в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля. Известно, что на саммите будет обсуждаться сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Накануне, 26 июля, президент России Владимир Путин открыл серию контактов с главами делегаций Африки, проведя переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Встреча проходила в Константиновском дворце в Стрельне. Глава государства выразил надежду, что взаимодействие стран, в том числе в рамках саммита Россия – Африка, будет плодотворным.