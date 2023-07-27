Захарова рассказала об угрозах Запада странам Африки за сотрудничество с РФ

Страны Запада угрожали государствам Африки отказами в поддержке по линии Международного валютного фонда (МВФ) за сотрудничество с Россией. Об этом в четверг, 27 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с представителями СМИ в рамках второго саммита Россия – Африка

«Запад выставлял условия ряду государств о том, что если они не займут в отношении России агрессивную позицию, прозападную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь Международного валютного фонда или Всемирного банка», — сказала она.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что отношения РФ и Африки «находятся на подъеме». Он подчеркнул, что это взаимодействие опирается на принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие 3–4 месяца Россия будет готова предоставить по 25–50 тыс. т зерна шести странам Африки. Он назвал РФ ответственным поставщиком агропродукции.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что давление на африканские страны со стороны Запада не помешает успешному проведению саммита Россия – Африка.