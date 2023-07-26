В Кремле заявили о неспособности Запада сорвать саммит Россия – Африка

Давления на африканские страны со стороны Запада не помешает успешному проведению саммита Россия – Африка. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 26 июля.

Так, он ответил на вопрос журналистов о том, с чем связано сокращение числа стран Африки, решивших принять участие в саммите.

«Это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции и других государств через их диппредставительства в африканских странах и их попытки оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме», — сказал Песков в ходе брифинга.

Накануне официальный представитель Кремля, говоря на ту же тему, отметил, что подобные действия западных стран должны осуждаться. Так, по его словам, Запад не допускает суверенного права государств Африки самостоятельно выбирать партнеров.

Второй саммит и форум партнерства Россия – Африка состоятся 27–28 июля. «Известия» показали подготовку к мероприятиям, которые пройдут в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.

25 июля помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что на встрече государств Путин выступит с большим заявлением, в котором даст оценку состоянию современной системы международных отношений. В частности, он затронет вопросы формирования нового миропорядка на основании принципа многополярности и равенства всех независимых государств.

До этого, 24 июля, была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой он написал, что формирующийся в настоящее время многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным. Он также назвал связи России и Африки прочными и доверительными.