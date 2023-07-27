Путин заявил о начале бесплатных поставок зерна РФ в Африку через 3–4 месяца

В ближайшие 3–4 месяца Россия будет готова предоставить некоторым странам Африки по 25–50 тыс. т зерна. Об этом заявил 27 июля президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на саммите Россия – Африка, отметив, что доставка будет обеспечена бесплатно.

Среди стран, куда будет направлено зерно, российский лидер назвал Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Мали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

«Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», — подчеркнул он.

Он также добавил, что Россия является ответственным поставщиком сельхозпродукции в мире, а те, кто говорит, что это не так, извращают факты.

Ранее 27 июля президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани сообщил, что страны Африки намерены поднять на встрече с президентом РФ в Санкт-Петербурге темы зерновой сделки и возможности ее возобновления.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей. Он также отметил, что нуждающиеся государства (Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен) вместе получили всего 3% от общего объема продовольствия за время черноморской инициативы, что составляет менее 1 млн т. Всего две небольшие партии дошли до Малави и Кении.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.