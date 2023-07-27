Страны Африки намерены обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

Страны Африки намерены поднять на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге темы зерновой сделки и возможности ее возобновления. Об этом 27 июля сообщил президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.

«Мы должны сделать решение этого вопроса приоритетом. <...> Мы обсудим ее (зерновую сделку — Ред.) с Путиным, чтобы посмотреть, как мы можем перезапустить это соглашение», — сказал Ассумани в интервью «РИА Новости», принимающий участие в саммите Россия — Африка.

По его словам, последствия завершения черноморской зерновой инициативы затрагивают весь мир, а особенно Африку, в социально-экономических вопросах.

Второй саммит и форум партнерства Россия — Африка пройдут 27–28 июля.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей. Он также отметил, что нуждающиеся государства (Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен) вместе получили всего 3% от общего объема продовольствия за время черноморской инициативы, что составляет менее 1 млн т. Всего две небольшие партии дошли до Малави и Кении.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.