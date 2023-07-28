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Западу не удалось дискредитировать российско-африканские отношения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В целом второй саммит Россия – Африка, который стартовал 27 июня в Санкт-Петербурге, проходит именно в том ключе, в котором и задумывался изначально. Об этом в интервью «Известиям» сказал посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.

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По его словам, Западу не удалось дискредитировать российско-африканские отношения.

«Подавляющее большинство африканских государств представлены здесь, и кампания Запада по дискредитации России и отношений РФ и Африки полностью провалилась — об этом даже вспоминать не стоит», — сказал он «Известиям».

Озеров отметил, что на саммит в Санкт-Петербург прибыло около 50 делегаций, включая еще и интеграционные объединения.

«На самом деле, если брать по количеству делегаций, оно плюс-минус приблизительно соответствует тому, что было на саммите в Сочи. Какие-то две-три страны отсутствуют — Ботсвана, Кабо-Верде, Нигер, но, понимаете, нужно же смотреть ситуацию. Это огромный континент — 30 млн кв. км, разные ситуации, разные страны. Из Судана должно было приехать первое лицо, но там разразился внутриполитический конфликт, поэтому не смог приехать Абдель Фаттах аль-Бурхан, но он прислал своего первого заместителя. Сложная ситуация в Нигере», — добавил он.

В целом, заметил он, саммит проходит «в верном ключе, именно в том, как он задумывался». Более того, по сравнению с первым саммитом Россия – Африка, который прошел в Сочи, есть положительные нововведения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Кампания Запада по дискредитации отношений РФ и Африки провалилась»

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