Президент ЮАР назвал мирное разрешение украинского конфликта выгодным обеим сторонам

Конфликт на Украине должен завершиться мирным путем, так как это отвечает интересам обеих сторон, заявил 28 июля на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге президент ЮАР Сирил Рамафоса.

«Мы полагаем, что интересам человечества, а также интересам России и Украины отвечает восстановление мира. Конфликт должен быть разрешен мирным путем. Мы все выступаем в поддержку мира, во многом наш приезд сюда является свидетельством этого», — сказал он на встрече африканской миссии по Украине с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин ответил, что предложенные африканскими коллегами инициативы по мирному урегулированию ситуации подробно изучены и высоко оценены.

«Президент Южно-Африканской Республики господин Рамафоза как один из соавторов африканской мирной инициативы озвучил содержащиеся в ней конкретные предложения. Мы внимательно проанализировали высказанные нашими африканскими друзьями мысли и соображения. Мы относимся к этому очень серьезно и с большим вниманием», — сказал российский лидер.

Ранее в этот день президент России заявил о намерении искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Он отметил, обращаясь к лидерам африканских стран, что их подход и идеи перекликаются с положениями мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, который представил Китай еще в феврале.

Также на саммите президент РФ заявил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходил 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.