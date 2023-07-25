«У Европы был отдельный фонд для Африки, но его потратили на Украину»

ЮАР, как и другие африканские государства, испытывает давление со стороны Запада из-за позиции по украинскому кризису, однако Претория выбрала позицию неприсоединения , поскольку «это не наш конфликт», заявил исполнительный директор Центра Африки и Ближнего Востока (ЮАР) Наим Джина. Какие риски конфликта видят в ЮАР и почему США выгодно сотрудничество с Африкой — в интервью эксперта «Известиям» на российско-африканской конференции Валдайского клуба.

«Южная Африка придерживается позиции неприсоединения»

— Западные СМИ пишут о планах замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд посетить ЮАР с целью убедить Преторию пересмотреть свои отношения с Москвой. Насколько устойчивы политики в ЮАР к такому давлению и насколько взаимовыгодно сотрудничество ЮАР с США сегодня?



— Отношения Южно-Африканской Республики и США в экономическом плане очень хорошие — они наши вторые крупнейшие торговые партнеры . ЮАР также получает преимущества от закона США «О росте и возможностях в Африке» (AGOA). Так что давление, которое оказывалось на ЮАР и на другие африканские государства, естественно, связано с ситуацией на Украине. И позиция, которую заняла ЮАР, — это не наш <конфликт>. Мы не должны в него ввязываться . Южная Африка придерживается позиции неприсоединения. В следующем году у нас будет новое правительство, и оно может изменить это решение. Но до тех пор наша позиция сохранится.

Претория, ЮАР Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

— Российские эксперты считают, что США превратили доллар в экономическое оружие против неугодных стран, что неизбежно ведет к фрагментации мировой экономики. В то же время в августе на саммите БРИКС будет обсуждаться создание единой валюты объединения. Как, с вашей точки зрения, создание такой валюты отразится на экономике Африканского континента и на положении доллара в мире?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Закон США «О росте и возможностях в Африке» может быть использован как угодно, если нужно, как рычаг давления . Собственно, сейчас его и используют как манипуляцию — не поменяете свое отношение, рискуете потерять статус. Но не думаю, что нас выкинут из этого соглашения . Для Америки выгоднее иметь ЮАР в качестве участника этого соглашения, потому что в противном случае увеличивается шанс, что ЮАР станет полноценным союзником России.



БРИКС олицетворяет очень важный момент для мира в целом . То, что мы увидим, — это развитие нового блока. Мы, конечно, не увидим образования новой мировой валюты в ближайшие 15–20 лет, американский доллар сохранит свой статус, но что может случиться среди участников БРИКС+ — это зарождение торговых отношений с помощью собственной валюты . И в дальнейшей перспективе это способно серьезно повлиять на мировую экономику, если американский доллар ослабнет.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид



Как я уже сказал, в ближайшие 15–20 лет этого не произойдет, доллар слишком силен. Да и вряд ли тот же Китай хочет, например, чтобы такое положение дел изменилось, но подобные изменения в будущем в принципе возможны.

«Америка не живет по принципам демократии»

— Страны Запада делают ставку на продвижение собственных ценностей, которые, с одной стороны, чужды населению континента, с другой — подрывают основы традиционного общества. Насколько сегодня распространен тренд на западные ценности в ЮАР и в целом в Африке?



— С западными ценностями всё не так просто. Прежде всего то, что мы часто называем западными ценностями, западными-то и не являются. Например: демократия, права человека . Отличные вещи, но вопрос не в том, хорошие они или нет, а в том — живут ли по этим законам люди, которые их продвигают. Америка, например, не живет по принципам демократии, хотя активно их продвигает. Достаточно посмотреть, как она соблюдала права человека в отношении Палестины . Там было столько преступлений против человека, столько жестокости, но Америка всё равно поддержала происходящее. Продолжая при этом декларировать, что она за права людей. Кроме того, США заявляют, что есть система мирового права, только вот к ним она не применима. Международным уголовным судом был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина, но если этот же суд выдаст ордер на арест американского гражданина, то к судьям будут применены санкции.

Фото: Global Look Press/Mauricio Campino

Так что вопрос не в том, насколько хороши ценности, которые вы проектируете, важно, насколько вы сами их придерживаетесь. В ЮАР мы были бы рады жить в демократии, отстаивать права человека, но какой в этом смысл, если только к нам все сопутствующие правила будут применимы, а другие будут жить как хотят.

— Бесконтрольная многомиллиардная накачка Украины оружием уже привела к тому, что оно стало попадать в руки террористических и экстремистских организаций, которые действуют в том числе в Африке. Насколько эта проблема актуальна для Африканского континента? Как его страны и ЮАР будут решать эту проблему?

— Мы всегда озабочены подобными конфликтами, которые включают в себя накачку оружием, неважно — на Африканском континенте это происходит или за его пределами.



Из недавнего — Ливия. У нас такие же опасения и в отношении Украины. Что произойдет с оружием, когда всё закончится? Да даже до этого. Что станет с оружием, как его будут контролировать и так далее? Это должен быть вопрос мирового сообщества, а Африку это волнует вдвойне, потому что на нашей территории есть несколько вооруженных конфликтов.

Кроме того, есть вопрос поддержания мира. В плане — есть техника, вертолеты, которые предназначались для мирных миссий в Африке, а по факту их забрали, чтобы отдать Украине. Или российские вертолеты, которые нам запретили использовать, хотя изначально они должны были служить для мирных целей. У Европы был отдельный фонд, который должен был использоваться для миротворческих миссий в Африке, но в 2022 году его потратили на Украину .

Фото: Global Look Press/Shaun Jusa



Так что этот конфликт уже сильно влияет на Африку в негативном ключе. Если оружие постфактум каким-то образом окажется в Африке, всё станет еще хуже. Поэтому мы сильно переживаем.

Интервью было записано на российско-африканской конференции Валдайского клуба «Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и перспективы сотрудничества в новом мире» в Санкт-Петербурге.