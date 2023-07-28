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Путин назвал Африку новым центром силы

Путин: Африка становится центром силы, с этим придется считаться
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Фото: ТАСС/dpa/Jennifer Heck
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Африканский континент становится новым центром силы, его роль растет в геометрической прогрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка 28 июля.

«На наших глазах африканский континент становится новым центром силы. Его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии и с этой объективной реальностью всем придется считаться», — указал Путин.

В пример он привел кризис на Украине, в урегулирование которого Африка принимает непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

«Мы с уважением относимся к вашим инициативам и и внимательно их рассматриваем», — отметил глава государства.

Кроме того, президент заявил, что Россия разделяет стремление стран Африки принимать более активное участие в ООН.

«Нам нужен надежный друг. Надеюсь, Россия им станет»
О чем говорят участники саммита в Санкт-Петербурге

Помимо этого в ходе своего выступления Путин заявил, что Россию и африканские государства связывают крепкие узы дружбы.

В первый день российско-африканского саммита накануне российский лидер заявил, что он с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой. По его словам, Россия продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности в Африке.

В свою очередь президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани указал, что украинский кризис оказывает серьезное влияние на ситуацию с продовольствием, поэтому его разрешение позволит спасти большое количество жизней людей, которые зависят от поставок. Он отметил, что Африка должна быть вместе с Россией для поиска решений, которые стали бы приемлемым как для РФ, так и для всего мира.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

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