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Глава Афросоюза назвал разрешение ситуации с Украиной спасением от кризиса

Глава Афросоюза Асссумани: разрешение ситуации с Украиной спасет людей от продовольственного кризиса
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Разрешение ситуации с Украиной позволит спасти людей, страдающих от продовольственного кризиса, заявил 27 июля президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.

Он указал на то, что украинский кризис оказывает серьезное влияние на ситуацию с продовольствием, поэтому разрешение данного кризиса позволит спасти большое количество жизней людей, которые зависят от поставок.

Ассумани подчеркнул, что Африка готова работать с РФ по всем направлениям, поскольку Москва является особым партнером для континента.

«Мы должны быть вместе с Россией, чтобы искать решение, которое стало бы приемлемым как для РФ — братской страны, но также для государств Африки и всего мира», — отметил глава Афросоюза.

Африка также просит участников зерновой сделки облегчить доставку как российского, так и украинского зерна странам континента, добавил он.

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27 июля президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на саммите Россия — Африка заявил, что в ближайшие три-четыре месяца Россия будет готова предоставить некоторым странам Африки по 2550 тыс. т зерна.

Ранее в этот день Ассумани сообщил, что страны Африки намерены поднять на встрече с президентом РФ в Санкт-Петербурге темы зерновой сделки и возможности ее возобновления.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей. Он также отметил, что нуждающиеся государства (Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен) вместе получили всего 3% от общего объема продовольствия за время черноморской инициативы, что составляет менее 1 млн т. Всего две небольшие партии дошли до Малави и Кении.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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