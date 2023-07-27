Путин выразил оптимизм по поводу будущего отношений РФ с Африкой

Президент России Владимир Путин заявил, что он с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой. Об этом он рассказал 27 июля на торжественном обеде для почетных гостей саммита Россия – Африка.

«С оптимизмом смотрим в будущее, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи», — сказал глава государства.

Он отметил, что Россия продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности в Африке, в борьбу с терроризмом, экстремизмом, пандемиями и голодом, в решение вопросов экологической, продовольственной и информационной безопасности.

«Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», — заверил Путин.

Ранее в этот день в ходе выступления на пленарном заседании форума Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка. По его мнению, изучение русского языка и внедрение высоких образовательных стандартов России заложат лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества.

Кроме того, президент заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах с государствами Африки на национальные валюты, включая рубль.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Накануне Путин открыл серию контактов с главами делегаций Африки, проведя переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Глава государства выразил надежду, что взаимодействие стран, в том числе в рамках саммита, будет плодотворным.