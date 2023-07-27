Президент России Владимир Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка. Об этом он заявил 27 июля в ходе выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

По его мнению, изучение русского языка и внедрение высоких образовательных стандартов России заложат лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества.

«В следующем году должна начать деятельность международная организация русского языка, которая будет открыта для присоединения всех стран, где любят и хотят использовать русский язык, где любят и интересуются русской культурой. Приглашаем африканских партнеров подключиться к этой работе. В 28 странах Африки запущен проект по созданию центров открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ. С этой целью планируем значительно увеличить набор африканских студентов в российские педагогические вузы», — сказал президент.

Как сообщил российский лидер, почти 35 тыс. студентов из Африки учатся в России, их число постоянно растет.

«Квота на обучение для африканцев за счет средств федерального бюджета за три года увеличилась в два с половиной раза и на следующий учебный год составит более 4700 человек. В плана открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Тесная кооперация с африканскими учебными заведениями налаживается и в рамках Российско-Африканского сетевого университета», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия будет помогать африканским странам в развитии не только высшего, но и среднего образования.

«[Будем помогать] готовить учителей, наставников и технические кадры для школ и училищ, учреждать совместные школы, для которых уже разрабатываются адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ», — сказал президент РФ.

Кроме того, на саммите Путин заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах с государствами Африки на национальные валюты, включая рубль.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Известно, что на мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.