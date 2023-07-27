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Путин указал на необходимость перехода в расчетах с Африкой на нацвалюты

Путин: надо переходить в финрасчетах с Африкой на нацвалюты, включая рубль
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах с государствами Африки на национальные валюты, включая рубль. Об этом глава государства сообщил 26 июля в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума, проходящего на полях саммита Россия – Африка.

«В этой связи готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющих осуществлять трансграничные платежи независимо от некоторых сегодня существующих и вводящих ограничения западных систем», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что это будет способствовать повышению устойчивости, предсказуемости и безопасности взаимных торговых обменов.

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В ходе выступления Путин также сообщил, что российско-африканский товарооборот за 2022 год составил $18 млрд. Он подчеркнул, что России и странам Африки по силам радикально увеличить объемы. По словам главы государства, свыше половины поставок РФ в африканские страны составляют машины и оборудование, продукты химической промышленности и продовольствие.

Ранее в этот день российский лидер на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом уточнил, что товарооборот в первом полугодии 2023 года увеличился почти на 35%. Он добавил, что, несмотря на сложности в период коронавирусной пандемии и введение санкций в отношении РФ, стране удалось обеспечить рост торговых связей со странами Африки.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят 2728 июля в Санкт-Петербурге. Известно, что на мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень.

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