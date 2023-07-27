Путин оценил российско-африканский товарооборот в $18 млрд

Президент РФ Владимир Путин 27 июля в ходе саммита Россия – Африка заявил, что российско-африканский товарооборот составил $18 млрд.

«Отмечу, что по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг $18 млрд. Это один из очевидных результатов сочинского саммита Россия – Африка», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что потенциал Африки очевиден, рост ВВП стран континента превышает среднемировые показатели.

Кроме того, РФ заинтересована в дальнейшем углублении связей с Африканским континентом, заявил российский лидер. Он подчеркнул, что России и странам Африки по силам радикально увеличить товарооборот.

Путин вместе с тем отметил, что свыше половины поставок России в Африку составляют машины и оборудование, продукты химической промышленности и продовольствие.

Первый саммит Россия – Африка прошел в Сочи в 2019 году. Он принес РФ контракты на 800 млрд рублей. На форум в общей сложности приехало более 6 тыс. человек, среди которых были и представители из западных стран — США, Великобритании, Канады и Австралии.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Известно, что на мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень.