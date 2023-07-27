Путин сообщил о росте торговых связей РФ с африканскими странами

Несмотря на сложности в период коронавирусной пандемии и введение санкций в отношении России, стране удалось обеспечить рост торговых связей со странами Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 июля.

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса и введением в отношение России незаконных санкций, удалось обеспечить рост темпов торгово-экономических связей», — сказал глава государства на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

Он подчеркнул, что товарооборот в первом полугодии 2023 года увеличился почти на 35%. По словам Путина, в 2022-м объем взаимной торговли составил $18 млрд.

Он отметил, что в ходе встречи главы государств обсудят решения, связанные с наращиванием торгово-экономической кооперации, обеспечением продовольственной и энергетической безопасности, развитием национальных систем здравоохранения.

Второй саммит и форум партнерства Россия — Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов побывал на открытии. Известно, что на саммите планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев рассказал «Известиям», что новая веха взаимовыгодного сотрудничества началась уже в 2000-е годы, когда взаимная торговля за одно десятилетие выросла сразу в восемь раз.

Ранее, 12 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень.