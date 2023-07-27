Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
Мир
NYT сообщила о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
Происшествия
В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома
Мир
Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами
Политика
Путин сообщил о росте торговых связей РФ с африканскими странами
Спорт
Мбаппе отказался от перехода в «Аль-Хиляль» за рекордную сумму в $300 млн
Мир
В минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ
Политика
В Госдуме указали на неэффективность западного оружия в контрнаступлении ВСУ
Политика
Саммит Россия — Африка стартовал в Санкт-Петербурге
Общество
Скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
Мир
Президент Египта поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине
Армия
Сальдо заявил о снижении активности ВСУ на Днепре после уничтожения их склада ГСМ
Мир
Скончался младший брат президента ОАЭ

Путин сообщил о росте торговых связей РФ с африканскими странами

Путин: несмотря на пандемию и санкции, РФ обеспечила рост торговых связей с Африкой
0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несмотря на сложности в период коронавирусной пандемии и введение санкций в отношении России, стране удалось обеспечить рост торговых связей со странами Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 июля.

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса и введением в отношение России незаконных санкций, удалось обеспечить рост темпов торгово-экономических связей», — сказал глава государства на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

Он подчеркнул, что товарооборот в первом полугодии 2023 года увеличился почти на 35%. По словам Путина, в 2022-м объем взаимной торговли составил $18 млрд.

Он отметил, что в ходе встречи главы государств обсудят решения, связанные с наращиванием торгово-экономической кооперации, обеспечением продовольственной и энергетической безопасности, развитием национальных систем здравоохранения.

Постоянный континент: Путин принял участников саммита Россия - Африка
За день до форума президент встретился с главой Нового банка развития БРИКС, премьером Эфиопии и лидером Египта

Второй саммит и форум партнерства Россия — Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов побывал на открытии. Известно, что на саммите планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев рассказал «Известиям», что новая веха взаимовыгодного сотрудничества началась уже в 2000-е годы, когда взаимная торговля за одно десятилетие выросла сразу в восемь раз.

Ранее, 12 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023