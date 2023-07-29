Путин заявил о желании РФ искать пути мирного урегулирования ситуации на Украине

Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской делегацией в рамках саммита Россия — Африка.

«Если уж они (страны Запада — Ред.) хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы. Но это, тем не менее, не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта», — заявил он.

Президент отметил, обращаясь к лидерам африканских стран, что их подход и идеи перекликаются с положениями мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, который представил Китай еще в феврале.

«Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда публично говорили, что мы готовы к продолжению диалога», — заявил президент РФ.

Однако также он напомнил, что ранее украинские власти «издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией» и отказались от всех прежних договоренностей с Москвой. И поэтому сейчас именно от них зависит создание условий для мирного урегулирования конфликта.

Ранее в ходе встречи Путин заявил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. При этом глава государства подчеркнул, что не должно существовать двойных стандартов и односторонних санкций — принципы устава ООН должны уважаться и другими странами.

Также в этот день президент России заявил о намерении обсудить с африканскими лидерами украинский конфликт и «возможные пути урегулирования ситуации». Владимир Путин заявил об этом в ходе встречи с президентом Сенегала Маки Саллом.

На саммите президент РФ отметил что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходил 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.