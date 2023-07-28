Путин заявил об отсутствии нарушений устава ООН со стороны РФ

Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним, заявил 28 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия — Африка.

«Нам сегодня говорят, что мы нарушаем устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

При этом глава государства подчеркнул, что не должно существовать двойных стандартов и односторонних санкций — принципы устава ООН должны уважаться и другими странами.

«Нам, конечно, импонирует позиция выдвинувших инициативу стран о том, что принципы устава ООН должны уважаться и претворяться в жизнь во всей совокупности и взаимосвязи. Действительно, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечить свою безопасность за счет других», — подчеркнул Путин.

Ранее в этот день президент России заявил о намерении обсудить с африканскими лидерами украинский конфликт и «возможные пути урегулирования ситуации». Владимир Путин заявил об этом в ходе встречи с президентом Сенегала Маки Саллом.

Также на саммите президент РФ заявил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.