Саудовская Аравия намерена провести мирные переговоры между западными странами, Украиной и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию, в начале следующего месяца, сообщила 29 июля The Wall Street Journal.

В переговорах, которые состоятся в Джидде 5 и 6 августа, примут участие высокопоставленные чиновники почти из 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию, приводит газета данные со ссылкой на информированных дипломатов. Украина и западные официальные лица надеются, что переговоры, в которых не участвует Россия, могут привести к международной поддержке мирных требований Украины, добавили они.

Пока не ясно, сколько из приглашенных стран примут участие в мероприятии, хотя ожидается, что страны, которые участвовали в аналогичном раунде переговоров в Копенгагене в июне, сделают это снова. Великобритания, Южная Африка, Польша и ЕС входят уже подтвердили свое участие. Ожидается также, что от США будет присутствовать советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях саммита Россия – Африка сообщила, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине по различным каналам. Дипломат указала, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию.

Также о намерении РФ искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины на саммите заявил российский президент Владимир Путин. Он отметил, обращаясь к лидерам африканских стран, что их подход и идеи перекликаются с положениями мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, который представил Китай еще в феврале.

Днем ранее, 28 июля, министр иностранных дел Петер Сийярто в Будапеште на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что разрешение украинского конфликта на поле боя невозможно. Поэтому сейчас — лучшие условия для мирных переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.