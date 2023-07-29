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Сюжет:

В Венгрии текущий момент назвали лучшим для мирных переговоров по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об ухудшении условий для переговоров по Украине
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Paul Zinken
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Разрешение украинского конфликта на поле боя невозможно, и лучших условий для мирных переговоров, чем сейчас, не будет, заявил 28 июля министр иностранных дел Петер Сийярто в Будапеште на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщил венгерский портал Origo.

«Мы по-прежнему считаем, что решения на поле боя не существует и что не будет лучших условий для мирных переговоров, чем в настоящее время. Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже, чем сегодняшние», — сказал Сийярто.

По этой причине он выразил благодарность руководству Турции, которое до сих пор является единственным, кто смог успешно выступить посредником между сторонами при заключении зерновой сделки.

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28 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской миссией в рамках саммита Россия – Африка заявил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Президент отметил, обращаясь к лидерам африканских стран, что их подход и идеи перекликаются с положениями мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, который представил Китай еще в феврале.

6 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком информацию о якобы состоявшихся в апреле секретных переговорах между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и экс-чиновниками США. Так она отреагировала на сообщение телеканала NBC о том, что бывшие американские чиновники провели некие секретные переговоры с Лавровым, якобы чтобы заложить основу для диалога по урегулированию конфликта на Украине.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирному диалогу с Россией, когда украинские Вооруженные силы выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022 года он назвал контактной линией, поэтому выход к ней не приведет к началу мирных переговоров.

В этот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал заявления Зеленского о выходе ВСУ к границам 1991 года как условие для начала переговоров оторванными от реальности. По его словам, это не план урегулирования, а «максимальная запросная позиция», не имеющая перспективы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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