Разрешение украинского конфликта на поле боя невозможно, и лучших условий для мирных переговоров, чем сейчас, не будет, заявил 28 июля министр иностранных дел Петер Сийярто в Будапеште на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщил венгерский портал Origo.

«Мы по-прежнему считаем, что решения на поле боя не существует и что не будет лучших условий для мирных переговоров, чем в настоящее время. Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже, чем сегодняшние», — сказал Сийярто.

По этой причине он выразил благодарность руководству Турции, которое до сих пор является единственным, кто смог успешно выступить посредником между сторонами при заключении зерновой сделки.

28 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской миссией в рамках саммита Россия – Африка заявил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Президент отметил, обращаясь к лидерам африканских стран, что их подход и идеи перекликаются с положениями мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, который представил Китай еще в феврале.

6 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком информацию о якобы состоявшихся в апреле секретных переговорах между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и экс-чиновниками США. Так она отреагировала на сообщение телеканала NBC о том, что бывшие американские чиновники провели некие секретные переговоры с Лавровым, якобы чтобы заложить основу для диалога по урегулированию конфликта на Украине.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирному диалогу с Россией, когда украинские Вооруженные силы выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022 года он назвал контактной линией, поэтому выход к ней не приведет к началу мирных переговоров.

В этот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал заявления Зеленского о выходе ВСУ к границам 1991 года как условие для начала переговоров оторванными от реальности. По его словам, это не план урегулирования, а «максимальная запросная позиция», не имеющая перспективы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.