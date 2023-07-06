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Захарова назвала фейком «секретные переговоры» Лаврова с экс-чиновниками США
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Захарова назвала фейком «секретные переговоры» Лаврова с экс-чиновниками США

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Фото: ТАСС/МИД РФ
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Информация о якобы состоявшихся в апреле секретных переговорах между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и экс-чиновниками США является фейком, заявила в четверг, 6 июля, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Эта деза (дезинформация. — Ред.) запущена в западные медиа», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что бывшие американские чиновники провели некие секретные переговоры с Лавровым в апреле, якобы чтобы заложить основу для диалога по урегулированию конфликта на Украине.

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Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США будут готовы к переговорам по Украине после контрнаступления Киева. Страны Европы, в первую очередь Франция, уже готовы к диалогу, уточнил он.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирному диалогу с Россией, когда украинские Вооруженные силы выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022 года он назвал контактной линий, поэтому выход к ней не приведет к началу мирных переговоров.

9 июня первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» заявил, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, потому что Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, — это российские земли.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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