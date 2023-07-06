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Сюжет:

Лукашенко предположил условия готовности США для начала мирного диалога по Украине

Президент РБ Лукашенко: США будут готовы к диалогу по Украине после контрнаступления ВСУ
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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
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США будут готовы к переговорам по Украине после контрнаступления Киева, заявил в четверг, 6 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

«Соединенные Штаты Америки занимают промежуточную позицию. Они будут готовы к переговорам после контрнаступления [Вооруженных сил Украины]. Даже если это контрнаступление закончится для Украины неудачно, это тоже результат, тогда надо идти на переговоры», — сказал он.

Некоторые страны Европы, в первую очередь Франция, уже готовы к диалогу об урегулировании конфликта, заявил Лукашенко. Однако белорусский президент уточнил, что переговоры между Москвой и Киевом находится в тупике, и он готов взять на себя роль посредника.

«Я себя посредником никогда не считал. Белоруссия, Россия, Украина находятся в одной лодке, на одном корабле. <...> Если этого потребуют стороны — Россия и Украина, если они видят мою роль, я, конечно же, за это возьмусь», — сказал Лукашенко.

При этом захват западных территорий Украины Польшей или странами коллективного Запада абсолютно неприемлем для Минска, уточнил белорусский президент.

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1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирному диалогу с Россией, когда украинские Вооруженные силы выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022 года он назвал контактной линий, поэтому выход к ней не приведет к началу мирных переговоров.

9 июня первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» заявил, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, потому что Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, — это российские земли.

31 мая министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил, что Западу не стоит переоценивать последствия контрнаступления Вооруженных сил Украины и строить чрезмерные надежды на то, что это будет поворотным моментом в конфликте.

23 мая сенатор Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что, если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий, однако если Зеленский пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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