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МИД Норвегии призвал не переоценивать контрнаступление ВСУ

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Западу не стоит переоценивать последствия контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и строить чрезмерные надежды на то, что это будет поворотным моментом в конфликте. Об этом в среду, 31 мая, заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт в интервью Deutsche Welle (DW, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом).

Глава МИД Норвегии добавила, что страны Запада будут делать всё, чтобы помочь Украине. По ее словам, Норвегия еще не приняла решение по поводу поставок Киеву истребителей F-16, но намерена обучать украинских пилотов.

Отвечая на вопрос о перспективах вхождения Украины в НАТО, Хюитфельдт сообщила, что странам-участницам альянса еще предстоит согласовать единое мнение по этому вопросу. Она отметила, что данная тема будет обсуждаться на этой неделе в ходе неофициальной встречи глав МИД стран НАТО в Норвегии.

«Я думаю, очень важно сказать Украине, что у нас по-прежнему политика открытых дверей. И вопрос не в том, должна ли Украина стать членом НАТО или нет, а в том, когда и как это произойдет», — заключила она.

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31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что ВСУ готовятся к наступлению летом. Он не стал называть конкретных сроков, но отметил, что Соединенные Штаты находятся в контакте с Украиной с самого начала планирования операций.

Ранее, 27 мая, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что западные страны толкают Украину к началу контрнаступления. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, несмотря на все риски.

18 мая посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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