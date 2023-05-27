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МИД РФ указал на подталкивание Киева к контрнаступлению со стороны Запада

МИД РФ: Запад активно подталкивает Киев к контрнаступлению
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Фото: Global Look Press/Mihir Melwani
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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин 27 мая заявил, что западные страны толкают Украину начать контрнаступление.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт несмотря на все риски.

«Тот факт, что Запад активно подталкивает Украину к началу этого «контрнаступления», невзирая на все риски катастрофических последствий для страны и ее жителей, еще раз наглядно демонстрирует, что их судьба абсолютно безразлична хозяевам киевского режима и самому Зеленскому и что они твердо намерены продолжать конфликт с Россией «до последнего украинца», — приводит слова Галузина ТАСС.

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Накануне издание Financial Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли написало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут под интенсивный обстрел со стороны российских войск во время контрнаступления. Украинским боевикам будет очень трудно прорвать множество оборонительных линий России без тяжелых потерь.

25 мая главный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинское контрнаступление против российской армии начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение.

Вместе с этим советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ уже проводят отдельные операции в рамках контрнаступления. Он отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов 23 мая отметил, что у страны есть необходимый минимум для начала наступления, однако этого недостаточно для успеха.

18 мая посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

В свою очередь, Владимир Зеленский 14 мая допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России.

До этого, 13 мая, глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что анонсируемое Киевом контрнаступление станет одной из самых больших авантюр Запада, которая «приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии». Константинов добавил, что западные страны толкают военнослужащих ВСУ на бойню.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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