Financial Times указало на опасность контрнаступления для ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут под интенсивный обстрел со стороны российских войск во время контрнаступления. Об этом 26 мая сообщило издание Financial Times.

По мнению старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, ВСУ будет очень трудно прорвать множество оборонительных линий России без тяжелых потерь.

Он отметил, что в ходе контрнаступления украинские военные могут столкнуться с мощными укреплениями, специально разработанными для того, чтобы направить их в районы, где они попадут под интенсивный огонь Вооруженных сил России (ВС РФ).

При этом, добавил эксперт, даже если украинцы смогут пробить первую линию обороны, у ВС РФ останется достаточно времени для укрепления следующих.

Ранее, 25 мая, американский военный эксперт Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive отметил, что ситуация в украинском конфликте складывается более благоприятно для России. По его словам, за последние 15 месяцев Киев потерпел четыре поражения в боях за Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут).

До этого, 18 мая посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

14 мая украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России.

О готовящемся контрнаступлении ВСУ стало известно весной этого года. С тех пор европейские страны, а также США начали активно наращивать военную помощь Киеву. При этом из-за возросшего давления на Украину ряд политиков считает, что в случае поражения страна потеряет многих «союзников».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.