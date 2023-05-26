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В США указали на перелом в украинском конфликте в пользу России

19fortyfive: в ситуации на Украине произошел перелом в пользу России
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Ситуация в украинском конфликте складывается более благоприятно для России. Об этом 25 мая написал американский военный эксперт Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

«Тренд (конфликта. — Ред.) смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе. Это объективная реальность. Вашингтон должен избежать соблазна «удвоить ставку», поддерживая проигрышный сценарий», — написал он.

Как отметил Дэвис, за последние 15 месяцев Украина потерпела четыре поражения в боях за Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут). При этом на Западе привыкли недооценивать Россию. В связи с этим перелом в военных действиях и рост профессионализма российской армии был не заметен для союзников Киева.

По словам эксперта, в настоящий момент Украина должна определиться, использует она свои оставшиеся наступательные возможности в надежде нанести ощутимый урон ВС РФ или сохранит их на случай возможного наступления России летом.

При этом Дэвис считает, что оба варианта сопряжены с серьезными рисками, но ни один из них не приведет Украину к победе. Продолжение борьбы в надежде достигнуть хоть какого-то успеха может привести к тому, что Украина потеряет еще больше территорий, заключил аналитик.

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В этот же день в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что существует большая вероятность, что Вооруженные силы Украины предпримут попытку совершить атаку, чтобы отбить Артемовск у российских войск.

18 мая посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

Украинский лидер Владимир Зеленский 14 мая допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России во время ожидаемого контрнаступления.

До этого, 6 мая, врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что контрнаступление не поможет украинской армии изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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