Контрнаступление не поможет украинской армии изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 6 мая в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что противник не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, даже несмотря на пресловутые контрнаступления, которые широко распиарены и к которым, конечно, нужно относиться со вниманием, но без каких-либо серьезных предпосылок к перелому ситуации на линии соприкосновения», — отметил Пушилин.

Днем ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться в ближайшие дни или даже часы.

Вместе с тем 5 мая экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что с военной точки зрения у Вооруженных сил Украины нет возможности победить российскую армию, Киев понесет поражение уже к началу осени.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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