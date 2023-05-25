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В ДНР считают очень вероятной попытку ВСУ отбить Артемовск

Советник Пушилина Гагин считает очень вероятной попытку ВСУ отбить Артемовск у войск РФ
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Существует большая вероятность, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут попытку совершить атаку и отбить у российских войск Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом 25 мая заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, отметив, что рядом с городом фиксируется скопление живой силы и техники украинских войск.

«В районе Часова Яра и на флангах есть некое скопление и техники, и живой силы противника, то есть попытка отбить город [Артемовск], я думаю, еще предстоит. Она, скажем, очень вероятна», — сообщил он в комментарии Первому каналу.

Гагин также добавил, что даже если ВСУ и решат пойти в наступление, большой вопрос в том, насколько оно будет успешным, поскольку как сам Артемовск, так и все дороги к нему контролируют российские артиллерия и авиация.

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Ранее, 24 мая, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что в район города Часов Яр, который находится рядом с Артемовском, прибыли новые украинские подразделения, ВСУ наращивают вооружение и бронетехнику. Он предположил, что ВСУ планируют атаковать российские подразделения, которые в настоящий момент находятся в Артемовске.

20 мая сообщалось о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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