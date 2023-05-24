В район города Часов Яр, который находится рядом с Артемовском (украинское название — Бахмут) прибыли новые украинские подразделения. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Идет наращивание также вооружения и бронетехники», — сказал Марочко в беседе с «РИА Новости».

Он предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаковать российские подразделения, которые в настоящий момент находятся в Артемовске.

Ранее в этот день экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биб раскритиковал тактику президента Украины Владимира Зеленского в Артемовске. По его мнению, войска надо было вывести из города как можно раньше, так как стягивание туда боевых сил все равно не привело Киев к победе.

Часов Яр — это следующая «точка» после Артемовска, оборону которой стараются активно держать украинские подразделения. Так, 22 мая, Марочко подтвердил, что после того, как украинцев выбили из города, они перебросили все силы именно в Часов Яр. Кроме того, это — одна из самых высоких точек Добнасса, оттуда выгодно вести артиллерийский обстрел.

Сейчас российские силы работают на этом направлении, искореняя противника. После освобождения Часова Яра и ряда мелких населенных пунктов Вооруженным силам РФ (ВС РФ) предстоит разгромить следующие хорошо укрепленные позиции украинских войск — это Славянск – Краматорск – Дружковка.

20 мая основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. Минобороны РФ также подтвердило это сообщение.

После этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к госнаградам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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