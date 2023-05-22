В ЛНР заявили о нахождении основной части ВСУ после отхода из Артемовска в Часов Яре

Основная часть подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) после отхода из Артемовска (украинское название — Бахмут) осталась в Часов Яре, сообщил 22 мая военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что с Часов Яра после доукомплектования часть сил ВСУ перебросили на купянское и краснолиманское направления.

«Но основные части остались именно в Часов Яре. Сейчас это следующий населенный пункт, который украинские боевики будут оборонять», — сказал Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что после Часов Яра есть ряд мелких населенных пунктов, а дальше — обширные территории до следующего огромного укрепрайона Славянск – Краматорск – Дружковка.

Минобороны России 21 мая сообщило об освобождении Артемовска российскими силами.

После этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к госнаградам.

В свою очередь, военный эксперт Василий Дандыкин 22 мая в разговоре с «Известиями» отметил, что освобождение Артемовска станет моральным ударом для ВСУ и украинских идеологов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».