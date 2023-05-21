Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами

Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут) российскими силами. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — сказано в сообщении.

20 мая основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня.

В этот же день врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска. Пушилин подчеркнул, что сотрудники «Вагнера» проделали колоссальную работу по освобождению города. Каждый метр территории, по его словам, доставался «дорогой ценой».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.