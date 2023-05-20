Пушилин инициировал учреждение наград ДНР за освобождение Артемовска

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут).

«Инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска. Каждый из ребят должен быть награжден», — написал он в своем Telegram-канале 20 мая.

Пушилин подчеркнул, что сотрудники ЧВК «Вагнер» проделали колоссальную работу по освобождению города. Каждый метр территории, по его словам, доставался «дорогой ценой».

Врио главы ДНР вместе с тем отметил, что освобождение города имеет особый символизм, так как оно произошло спустя год после сдачи в плен последних боевиков нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Мариуполе.

Ранее в этот день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» в Мариуполе 20 мая 2022 года. С завода, сдавшись в плен, вышли почти 2500 украинских боевиков, а также их командиры. Предприятие было заблокировано почти месяц.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.