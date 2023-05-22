Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Ирландский регулятор выписал Facebook рекордный штраф
Мир
Китай выразил протест Японии за вмешательство G7 во внутренние дела страны
Мир
Три палестинца погибли после рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев Балата
Мир
В Боснии и Герцеговине согласились на переговоры о газопроводе для поставок из РФ
Мир
Антонов назвал одобрение США ударов по Крыму свидетельством незаинтересованности в мире
Мир
На Украине сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске
Спорт
Россиянки Горячкина и Шувалова сыграли вничью в шестом туре этапа Гран-при ФИДЕ
Мир
Bloomberg назвало изнуряющую жару причиной зависимости Азии от энергоресурсов РФ
Мир
Отсутствовавший на публике главком ВСУ Залужный выступил по видеосвязи
Мир
Лидеры России и Республики Сербской обсудят цены на газ на встрече в Москве
Мир
Байден и Маккарти договорились возобновить переговоры о потолке госдолга
Мир
Европа столкнулась с установкой предельных цен на продукты
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о значении освобождения Артемовска

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Освобождение города Артемовска (украинское название Бахмут) станет моральным ударом для Вооруженных формирования Украины (ВФУ) и украинских идеологов, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Покинутое «Гнездо»: как взламывали последние укрепрайоны ВФУ в Артемовске
«Известия» увидели бои за полное освобождение города

«Украинская пропаганда лишилась еще одного мифа. Так называемую фортецию Бахмут они пытались сделать символом несгибаемого украинского духа. Не получилось, этот миф рухнул, и замены ему не видно. И для противника это очень важный и болезненный момент», — считает он.

По словам Дандикина, с оперативно-тактической точки зрения освобождение города — важный момент. Артемовск — ключевой логистический центр, на него долгое время было завязано снабжение всех укрепрайонов по донбасской дуге вплоть до Северска.

После освобождения Артемовска эта транспортная артерия окончательно была разорвана. Такой поворот дел затруднит переброску войск, доставку боеприпасов, ГСМ и других матценностей на линию боевого соприкосновения.

«В том числе и по этой причине противник держался за Артемовск зубами», — уточнил эксперт.

Василий Дандыкин напомнил, что сейчас российской армии важно укрепить фланги и отбить атаки. Он считает, что ВФУ будет предпринимать попытки если не окружить, то хотя бы взять в полукольцо Артемовск.

«Мы сможем их отбить, уверен. Дальше надо решать вопрос с Авдеевкой и Марьинкой, чтобы не было обстрелов из ствольной артиллерии Донецка и других крупных городов», — пояснил он.

После освобождения этих городов российской армии предстоит сворачивать большую донецкую дугу — от Угледара до Северска и выходить к Константиновке и Славянску. По словам эксперта, это два последних города большой донбасской агломерации, за ними начинается степь, а там зацепиться противнику будет очень трудно, больших городов и цепи поселков, как в Донбассе, там нет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пройденный этап: какие перспективы для ВС РФ открывает победа в Артемовске

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023