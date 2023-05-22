Военный эксперт рассказал о значении освобождения Артемовска

Освобождение города Артемовска (украинское название Бахмут) станет моральным ударом для Вооруженных формирования Украины (ВФУ) и украинских идеологов, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Украинская пропаганда лишилась еще одного мифа. Так называемую фортецию Бахмут они пытались сделать символом несгибаемого украинского духа. Не получилось, этот миф рухнул, и замены ему не видно. И для противника это очень важный и болезненный момент», — считает он.

По словам Дандикина, с оперативно-тактической точки зрения освобождение города — важный момент. Артемовск — ключевой логистический центр, на него долгое время было завязано снабжение всех укрепрайонов по донбасской дуге вплоть до Северска.



После освобождения Артемовска эта транспортная артерия окончательно была разорвана. Такой поворот дел затруднит переброску войск, доставку боеприпасов, ГСМ и других матценностей на линию боевого соприкосновения.

«В том числе и по этой причине противник держался за Артемовск зубами», — уточнил эксперт.

Василий Дандыкин напомнил, что сейчас российской армии важно укрепить фланги и отбить атаки. Он считает, что ВФУ будет предпринимать попытки если не окружить, то хотя бы взять в полукольцо Артемовск.

«Мы сможем их отбить, уверен. Дальше надо решать вопрос с Авдеевкой и Марьинкой, чтобы не было обстрелов из ствольной артиллерии Донецка и других крупных городов», — пояснил он.



После освобождения этих городов российской армии предстоит сворачивать большую донецкую дугу — от Угледара до Северска и выходить к Константиновке и Славянску. По словам эксперта, это два последних города большой донбасской агломерации, за ними начинается степь, а там зацепиться противнику будет очень трудно, больших городов и цепи поселков, как в Донбассе, там нет.

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