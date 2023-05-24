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Экс-аналитик ЦРУ назвал провалом тактику Зеленского по Артемовску

Экс-аналитик ЦРУ Биб заявил о провале тактики Зеленского по удержанию Артемовска
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Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak
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Решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск (украинское название — Бахмут) столько месяцев было неверным, украинскому лидеру стоило последовать советам Вашингтона и вывести войска из города. Об этом заявил 23 мая бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в интервью Responsible Statecraft.

Отмечается, что представители Пентагона уже давно призывали Киев организовать упорядоченный вывод войск из Артемовска, чтобы сохранить своих людей и боеприпасы для использования в более важных боях в будущем. Между тем Зеленский предпочел отклонить совет и устроил «из этого весьма театральное представление».

«Он приехал в Вашингтон в декабре прошлого года с флагом из Бахмута, взятым у ВСУ. Его он довольно торжественно подарил конгрессу США как символ решимости Украины удержать город и дать отпор российским войскам. Ну, всё это не удалось. Еще предстоит увидеть, каковы будут последствия для Украины», — отметил эксперт.

Он добавил, что теперь многие в Вашингтоне удивляются решениями Зеленского относительно Артемовска.

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20 мая основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. На следующий день Минобороны РФ подтвердило освобождение Артемовска российскими силами.

Президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Как рассказал «Известиям» беженец из Артемовска по имени Олег, ВСУ специально разрушали Артемовск. Украинские боевики изъявляли желание стереть Артемовск с лица земли, уточнил он.

22 мая подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебросили из Артемовска свои подразделения на купянское и краснолиманское направления. Он добавил, что главная цель украинских войск после их передислокации заключается в «усилении выдохшихся на этих направлениях других подразделений».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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