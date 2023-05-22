ВСУ перебросили солдат из Артемовска на купянское и краснолиманское направления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили из Артемовска (украинское название — Бахмут) свои подразделения на купянское и краснолиманское направления, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«После вывода уцелевших подразделений Вооруженных формирований Украины из Артемовска некоторые батальоны после доукомплектования были перенаправлены в населенные пункты Кошаровка и Славянск», — сообщил он ТАСС, сославшись на информацию от разведки России.
Марочко добавил, что главная цель ВСУ после их передислокации заключается в «усилении выдохшихся на этих направлениях других подразделений».
Артемовск полностью перешел под контроль российских сил, сообщило 21 мая Минобороны России. Днем ранее об этом заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Тем временем врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска.
21 мая президент РФ Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением Артемовска. Все отличившиеся в освобождении города от украинских неонацистов будут представлены к государственным наградам.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.