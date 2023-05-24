Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия не разблокирует транш в €500 млн для Украины
Мир
Захарова ответила на недовольство США продлением ареста Гершковича
Армия
«Известия» показали работу добровольческого отряда «Барс-12» в Лисичанске
Общество
Беженец из Артемовска рассказал о разрушении города боевиками ВСУ
Мир
В Венгрии сообщили о выделении €5,7 млрд Украине из фонда мира
Армия
Офицер ВС РФ рассказал о жестокости ВСУ по отношению к жителям Артемовска
Мир
США представили Баку и Еревану пути решения наиболее спорных вопросов
Армия
ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме
Мир
CNN узнал дату объявления об участии Десантиса в президентской гонке
Экономика
Сенаторы предложили проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров
Мир
Госдеп США заявил об отсутствии планов поставлять ATACMS Украине
Культура
Болгарский писатель получил Букеровскую премию за роман «Времеубежище»
Сюжет:

Беженец из Артемовска рассказал о разрушении города боевиками ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально разрушали Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал «Известиям» беженец из города по имени Олег.

Он заявил, что украинские военнослужащие изъявляли желание стереть Артемовск с лица земли. Они уничтожили дом на Юбилейной улице, в котором проживал мужчина.

«Планомерно, долго разрушали. Но часть дома разрушили буквально за пять минут. Первого подъезда нет. Грубо говоря, до четвертого этажа сложили все. <...> Я за свой микрорайон могу сказать. Я его не узнал, потому что идешь — места знакомые, а не можешь понять, где ты идешь... Нашего микрорайона нет, его стерли с лица земли», — сообщил Олег.

По словам мужчины, его эвакуировали 19 мая из подвала дома вместе с другими 26 людьми. Во время эвакуации ВСУ обстреляли группу мирных граждан, в числе которых были женщины.

Олег утверждает, что на момент, когда их уже эвакуировали, среди них было двое погибших и двое раненых. Он рассказал, что одну из женщин помогали вывезти сотрудники ЧВК «Вагнер», однако в итоге она умерла.

«В нашем дворе никто не похоронен, слава Богу. Остались в 10-этажке жена с мужем — они задохнулись, это мы точно знаем, что они угорели. У меня отец погиб», — рассказал мужчина.

Олег добавил, что обязательно вернется в Артемовск, поскольку он считает, что это его земля.

Пройденный этап: какие перспективы для ВС РФ открывает победа в Артемовске
Эксперты назвали новые цели СВО в Донбассе

Ранее, 22 мая, беженец из Артемовска рассказал о зверствах ВСУ над мирными жителями. По его словам, боевики обстреливали мирных жителей из минометов. В результате одного из таких обстрелов пострадала супруга мужчины.

Минобороны РФ 21 мая сообщило об освобождении Артемовска российскими силами.

После этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Военный эксперт Василий Дандыкин 22 мая в разговоре с «Известиями» указал, что освобождение Артемовска станет моральным ударом для ВСУ и украинских идеологов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023