Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально разрушали Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал «Известиям» беженец из города по имени Олег.

Он заявил, что украинские военнослужащие изъявляли желание стереть Артемовск с лица земли. Они уничтожили дом на Юбилейной улице, в котором проживал мужчина.

«Планомерно, долго разрушали. Но часть дома разрушили буквально за пять минут. Первого подъезда нет. Грубо говоря, до четвертого этажа сложили все. <...> Я за свой микрорайон могу сказать. Я его не узнал, потому что идешь — места знакомые, а не можешь понять, где ты идешь... Нашего микрорайона нет, его стерли с лица земли», — сообщил Олег.

По словам мужчины, его эвакуировали 19 мая из подвала дома вместе с другими 26 людьми. Во время эвакуации ВСУ обстреляли группу мирных граждан, в числе которых были женщины.



Олег утверждает, что на момент, когда их уже эвакуировали, среди них было двое погибших и двое раненых. Он рассказал, что одну из женщин помогали вывезти сотрудники ЧВК «Вагнер», однако в итоге она умерла.

«В нашем дворе никто не похоронен, слава Богу. Остались в 10-этажке жена с мужем — они задохнулись, это мы точно знаем, что они угорели. У меня отец погиб», — рассказал мужчина.

Олег добавил, что обязательно вернется в Артемовск, поскольку он считает, что это его земля.

Ранее, 22 мая, беженец из Артемовска рассказал о зверствах ВСУ над мирными жителями. По его словам, боевики обстреливали мирных жителей из минометов. В результате одного из таких обстрелов пострадала супруга мужчины.

Минобороны РФ 21 мая сообщило об освобождении Артемовска российскими силами.

После этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Военный эксперт Василий Дандыкин 22 мая в разговоре с «Известиями» указал, что освобождение Артемовска станет моральным ударом для ВСУ и украинских идеологов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.