Украинские боевики в Артемовске (украинское название — Бахмут) сами бомбили дома мирных жителей. Об этом в понедельник, 22 мая, рассказал «Известиям» беженец из этого города.

По его словам, боевики обстреливали мирных жителей из минометов. В результате одного из таких обстрелов пострадала супруга мужчины.

Беженец сообщил, что местным жителям приходилось прятаться от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также спать на скамейках из-за нехватки кроватей. По его словам, обстрелы велись и по ночам.

«Слышишь свист и думаешь, сейчас сюда прилетит», — добавил беженец.

Кроме того, мужчина рассказал, что ВСУ разбомбили дом, в котором укрывались горожане. После этого им пришлось спрятаться в соседнем здании, где еды и воды хватало всего на пять дней.

Минобороны РФ 21 мая сообщило об освобождении Артемовска российскими силами.

После этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Военный эксперт Василий Дандыкин 22 мая в разговоре с «Известиями» указал, что освобождение Артемовска станет моральным ударом для ВСУ и украинских идеологов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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