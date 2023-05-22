Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
США продолжат консультации со своими союзниками и партнерами по поводу поставок Украине F-16. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе американского посольства в Москве. При этом в Киеве заявили, что решение об отправке истребителей уже практически принято, украинская сторона надеется получить до 50 боевых самолетов. В Москве считают этот шаг дальнейшим движением в сторону эскалации и углубления конфликта. Рассчитывать на скорое его завершение в случае отправки F-16 Киеву не приходится, уверены в Совфеде. Впрочем, не все страны готовы передать Украине такие самолеты. Как объяснили «Известиям» в экспертном сообществе, сейчас поставить F-16 могут только те, кто заменяет их более новыми F-35.
Окрыленные Западом
Вопрос о поставках Украине истребителей, в частности F-16, Киев уже не раз поднимал при общении со своими партнерами, но до недавнего времени такая возможность широко не обсуждалась. Однако после саммита G7 в японской Хиросиме страны так называемого коллективного Запада вплотную занялись этим аспектом военной помощи Украине. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на той встрече лидеры «большой семерки» наконец решили заложить основы для передачи истребителей Киеву.
Встреча стран-партнеров в рамках саммита лидеров G7 в Хиросиме, Япония
«Это очень хорошая идея, это отличный шаг «семерки», чтобы наконец начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась — это первое, что нужно сделать, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия», — подчеркнул он.
Как заявил 20 мая советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, западные страны уже осознают, что «передадут всё это оружие, включая F-16». Ранее советник украинского министра обороны Юрий Сак отметил, что Киев хочет в общей сложности получить около 40–50 истребителей. Вместе с тем в посольстве США в Москве «Известиям» заявили, что по этому вопросу «Соединенные Штаты продолжат тесно консультироваться с союзниками и партнерами».
К тому же советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон пока не решил, будет ли сам поставлять истребители украинской стороне или же этим займутся европейские союзники. По его словам, американский лидер Джо Байден проведет переговоры с Украиной и странами Европы, где они примут совместное решение о том, когда и в каких количествах передавать боевые самолеты киевским властям.
Сам же Байден по итогам саммита G7 подтвердил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками начнут обучать украинских пилотов управлять подобными истребителями. Кроме того, он получил от Зеленского обещание, что вооруженные силы Украины не будут использовать F-16 для продвижения вглубь российской территории. Также американский президент заявил, что не ожидает участия этих истребителей в готовящемся контрнаступлении.
О том, что вопрос о поставках F-16 напрямую не связан с украинским контрнаступлением, сказал и глава МИД Чехии Ян Липавский. Да и Владимир Зеленский признал, что поставки истребителей не начнутся вскоре после принятия такого решения.
Истребитель F-16
«Я не думаю, что это решение означает, что завтра у нас будут все эти средства защиты. Нам нужно подготовиться», — сказал он на саммите в Хиросиме.
17 мая стало известно, что Великобритания и Нидерланды договорились создать «международную коалицию» по закупкам F-16 для Киева. Британский премьер Риши Сунак сообщил, что Лондон начнет подготовку украинских пилотов этим летом.
Новый виток эскалации
Перспективы получения Киевом истребителей четвертого поколения не могли не остаться незамеченными в Москве. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, сейчас идет движение по «лестнице эскалации».
«Мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей», — заверил дипломат.
По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, дело к этому и шло. К тому же было ясно, что вся номенклатура вооружений, боевой техники, которая находится «в обсуждении», так или иначе в итоге окажется на Украине.
Истребитель F-16
— Широкая реклама этого решения, заранее сделанная Западом, свидетельствует о том, что они хотят обострения, эскалации, причем не просто эскалации, а запугивания в общественном мнении. Но думаю, им это не удастся, — предположил в беседе с «Известиями» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Как заметил сенатор, F-16 — это опробованный западными странами вариант истребителя. Тот факт, что они «с такой уверенностью пропагандируют его поставки» Украине, свидетельствует о том, что речи о скором завершении конфликта не идет.
— Речь идет о том, чтобы углублять противоречия, взаимную подозрительность и на этом играть, — добавил парламентарий. — Но мне кажется, наши военные летчики знают эту машину и понимают, с кем будут иметь дело.
В посольстве РФ в США также отреагировали на планы Белого дома и европейских союзников. Как заметил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов, Штаты полностью подчинили участников «семерки» собственной линии в отношении конфликта на Украине.
«Пока Вашингтон противостоит нам чужими руками, по «доверенности». Однако каждому специалисту известно, что на Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала тоже нет», — добавил дипломат.
При этом министр ВВС США Фрэнк Кендалл подчеркнул, что если F-16 станут частью украинских военно-воздушных сил, то и базироваться будут на Украине. Также он признал, что передача боевых самолетов Киеву «не изменит фундаментальным образом» ситуацию на поле боя.
К слову, не все европейские страны готовы направлять истребители украинским властям. К примеру, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен рассказал, что правительство королевства рассматривает такую возможность, однако решение еще не принято.
Самолет МиГ-29
Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что участие Берлина в поставках F-16 не обсуждается. Впрочем, он добавил, что у ФРГ даже нет таких самолетов. В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава не готова отдать свои F-16, при этом напомнив, что страна уже отправила «почти все свои МиГ-29».
— Поставить Украине самолеты могут те страны, которые эксплуатировали F-16 и сейчас заменяют их истребителями F-35, — пояснил «Известиям» эксперт в сфере экспорта вооружений Андрей Фролов. — Поскольку речь идет явно о ранних модификациях, то скорее всего это будут истребители модификации F-16AM, которые подтянули на уровень современных блоков. Такие машины есть, к примеру, у португальцев, у румын. Вот главные «подозреваемые» — Португалия, Румыния, Дания, Бельгия, Нидерланды.
F-16 превосходят раннюю версию МиГ-29, которые были у украинцев, отметил военный эксперт, добавив, что под них есть запчасти, которых нет под те же МиГ-29. Это позволяет поддерживать боеготовность и исправность самолетов с меньшими затратами, пояснил Фролов.