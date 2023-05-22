Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву

США продолжат консультации со своими союзниками и партнерами по поводу поставок Украине F-16 . Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе американского посольства в Москве. При этом в Киеве заявили, что решение об отправке истребителей уже практически принято , украинская сторона надеется получить до 50 боевых самолетов. В Москве считают этот шаг дальнейшим движением в сторону эскалации и углубления конфликта . Рассчитывать на скорое его завершение в случае отправки F-16 Киеву не приходится, уверены в Совфеде. Впрочем, не все страны готовы передать Украине такие самолеты . Как объяснили «Известиям» в экспертном сообществе, сейчас поставить F-16 могут только те, кто заменяет их более новыми F-35.

Окрыленные Западом

Вопрос о поставках Украине истребителей, в частности F-16, Киев уже не раз поднимал при общении со своими партнерами, но до недавнего времени такая возможность широко не обсуждалась. Однако после саммита G7 в японской Хиросиме страны так называемого коллективного Запада вплотную занялись этим аспектом военной помощи Украине . Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на той встрече лидеры «большой семерки» наконец решили заложить основы для передачи истребителей Киеву.

Встреча стран-партнеров в рамках саммита лидеров G7 в Хиросиме, Япония Фото: REUTERS/Ministry of Foreign Affairs of Japan

«Это очень хорошая идея, это отличный шаг «семерки», чтобы наконец начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась — это первое, что нужно сделать, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия », — подчеркнул он.

Как заявил 20 мая советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, западные страны уже осознают, что «передадут всё это оружие, включая F-16» . Ранее советник украинского министра обороны Юрий Сак отметил, что Киев хочет в общей сложности получить около 40–50 истребителей . Вместе с тем в посольстве США в Москве «Известиям» заявили, что по этому вопросу «Соединенные Штаты продолжат тесно консультироваться с союзниками и партнерами» .

К тому же советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон пока не решил, будет ли сам поставлять истребители украинской стороне или же этим займутся европейские союзники . По его словам, американский лидер Джо Байден проведет переговоры с Украиной и странами Европы, где они примут совместное решение о том, когда и в каких количествах передавать боевые самолеты киевским властям.

Сам же Байден по итогам саммита G7 подтвердил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками начнут обучать украинских пилотов управлять подобными истребителями. Кроме того, он получил от Зеленского обещание, что вооруженные силы Украины не будут использовать F-16 для продвижения вглубь российской территории . Также американский президент заявил, что не ожидает участия этих истребителей в готовящемся контрнаступлении .

О том, что вопрос о поставках F-16 напрямую не связан с украинским контрнаступлением, сказал и глава МИД Чехии Ян Липавский. Да и Владимир Зеленский признал, что поставки истребителей не начнутся вскоре после принятия такого решения .

Истребитель F-16 Фото: commons.wikimedia.org

«Я не думаю, что это решение означает, что завтра у нас будут все эти средства защиты. Нам нужно подготовиться», — сказал он на саммите в Хиросиме.

17 мая стало известно, что Великобритания и Нидерланды договорились создать «международную коалицию» по закупкам F-16 для Киева . Британский премьер Риши Сунак сообщил, что Лондон начнет подготовку украинских пилотов этим летом.

Новый виток эскалации

Перспективы получения Киевом истребителей четвертого поколения не могли не остаться незамеченными в Москве. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, сейчас идет движение по «лестнице эскалации» .

«Мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей », — заверил дипломат.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, дело к этому и шло. К тому же было ясно, что вся номенклатура вооружений, боевой техники, которая находится «в обсуждении», так или иначе в итоге окажется на Украине .

Истребитель F-16 Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

— Широкая реклама этого решения, заранее сделанная Западом, свидетельствует о том, что они хотят обострения, эскалации, причем не просто эскалации, а запугивания в общественном мнении. Но думаю, им это не удастся , — предположил в беседе с «Известиями» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Как заметил сенатор, F-16 — это опробованный западными странами вариант истребителя. Тот факт, что они «с такой уверенностью пропагандируют его поставки» Украине, свидетельствует о том, что речи о скором завершении конфликта не идет.

— Речь идет о том, чтобы углублять противоречия, взаимную подозрительность и на этом играть , — добавил парламентарий. — Но мне кажется, наши военные летчики знают эту машину и понимают, с кем будут иметь дело .

В посольстве РФ в США также отреагировали на планы Белого дома и европейских союзников. Как заметил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов, Штаты полностью подчинили участников «семерки» собственной линии в отношении конфликта на Украине.

« Пока Вашингтон противостоит нам чужими руками, по «доверенности». Однако каждому специалисту известно, что на Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16 , да и необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала тоже нет», — добавил дипломат.

При этом министр ВВС США Фрэнк Кендалл подчеркнул, что если F-16 станут частью украинских военно-воздушных сил, то и базироваться будут на Украине. Также он признал, что передача боевых самолетов Киеву «не изменит фундаментальным образом» ситуацию на поле боя .

К слову, не все европейские страны готовы направлять истребители украинским властям. К примеру, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен рассказал, что правительство королевства рассматривает такую возможность, однако решение еще не принято.

Самолет МиГ-29 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что участие Берлина в поставках F-16 не обсуждается. Впрочем, он добавил, что у ФРГ даже нет таких самолетов . В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава не готова отдать свои F-16 , при этом напомнив, что страна уже отправила «почти все свои МиГ-29».

— Поставить Украине самолеты могут те страны, которые эксплуатировали F-16 и сейчас заменяют их истребителями F-35 , — пояснил «Известиям» эксперт в сфере экспорта вооружений Андрей Фролов. — Поскольку речь идет явно о ранних модификациях, то скорее всего это будут истребители модификации F-16AM, которые подтянули на уровень современных блоков. Такие машины есть, к примеру, у португальцев, у румын. Вот главные «подозреваемые» — Португалия, Румыния, Дания, Бельгия, Нидерланды .