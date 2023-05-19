Урановый подгон: на Европу движется радиоактивное облако из Украины

Британский постпред в ООН признала, что страна десятилетиями применяла обедненный уран, боеприпасы с которым недавно были поставлены Украине. Одновременно с этим стало известно, что на Западную Европу движется радиоактивное облако — оно возникло после уничтожения урановых боеприпасов под Тернополем и Хмельницким. Что такой обедненный уран, где он применялся и чем опасен — в материале «Известий».

Что такое обедненный уран

Обедненный уран — токсичный тяжелый металл, характеристики которого сходны с природным ураном. Это основной побочный продукт обогащения урана. Вещество остается после того, как изотопы с более высокой радиоактивностью забирают на производство ядерного топлива или оружия.

Несмотря на умеренную радиоактивность (излучение обедненного урана на 60% меньше, чем у природного), он остается опасным металлом. Вся проблема в его высокой химической токсичности. При разрушении обедненный уран искрит и в виде пыли и аэрозолей растворяется в воде, накапливается в почве и в организме, провоцируя отравления и патологии у людей, животных и растений. Период полураспада изотопа равен возрасту Земли — 4,5 млрд лет. Некоторые специалисты за это называют их «миниатюрными нейтронными бомбами».

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

У обедненного урана отсутствует гамма-излучение. В промышленности его используют для защиты от других радиоактивных элементов и их вредных излучений.

Как обедненный уран стал оружием

Благодаря высокой плотности металл добавляют в сплав для танковых снарядов и бронебойных пушек: они способны пробить броню толщиной до метра. Кроме того, изотоп добавляют и в саму танковую броню, чтобы укрепить её — например в американских Abrams. Танковые снаряды с урановым сердечником стоят на вооружении некоторых стран. В числе прочих, их применяет и Великобритания для своих Challenger, 28 танков которой в мае были доставлены на Украину.

Последствия применения обедненного урана

Металл повышает число онкологических и редких заболеваний как среди жителей пострадавших поселений, так и среди военнослужащих. Известен так называемый «балканский синдром», когда люди, находившиеся в зоне поражения изотопом, чаще других заболевали лейкемией.

Офицер югославской армии показывает место, где военные обнаружили стреляные пули с обедненным ураном в деревне Релина, примерно в 7 км от южного сербского города Прешево, 7 января 2001 года Фото: REUTERS

Еще в 1999 году российские и югославские ученые подготовили доклады о возможных тяжелых последствиях применения снарядов, содержащих уран, а в директивах НАТО прямым текстом рекомендовалось «держаться подальше от танков, транспортных средств и зданий, поврежденных обычными или крылатыми ракетами с обедненным ураном». Считалось, что специалисты, занимающиеся исследованием разрушенных и поврежденных бронемашин, должны обязательно надевать «защитные маски и перчатки, чтобы урановая пыль не попала в организм».

Применение на Украине снарядов с обедненным ураном угрожает загрязнением, которое может распространиться на большие территории из-за ветров и течений, способных вынести радиацию даже в Черное море , пояснил РИА Новости завкафедрой экспериментальной физики Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Полулях. А вокруг страны появятся залежи урановых сердечников с высокой степенью токсичности, будут заражены посевные площади.

Судьба урановых боеприпасов, поставленных на Украину

11 мая Министерство обороны Великобритании подтвердило, что Украина получила 28 обещанных танков Challenger 2, а также до трех тысяч боеприпасов к ним, в том числе радиоактивных. При этом то, каким образом Киев применял такие снаряды, Лондон никак не отслеживал.

Украинские новобранцы проходят обучение по эксплуатации танка Challenger II на военном объекте в Южной Англии, 23 февраля 2023 года Фото: Getty Images/Leon Neal

18 мая стало известно, что российские войска уничтожили запасы снарядов с обедненным ураном, а возникшее в результате взрывов радиоактивное облако движется в сторону Западной Европы . По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, рост радиоактивности уже зафиксировали в Польше: по данным люблинского университета имени Марии Складовской-Кюри, 15 мая датчики зафиксировали резкий скачок уровня загрязнения. Правда, польские СМИ, в частности, главная газета Rzeczpospolita, эту информацию не подтверждает.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщили «Известиям», что ведут постоянный мониторинг радиационной обстановки в России на фоне сообщений о радиоактивном облаке на Украине. По данным ведомства, превышений радиационного фона на территории РФ не зафиксировано.

Где применяли обедненный уран

По неподтвержденным данным, с 1943 года уран использовали в нацистской Германии, добавляя в снаряды для «Тигров» и «Пантер». Им заменили более дорогой и редкий на тот момент вольфрам. Общеизвестно, что вооруженные силы НАТО применяли снаряды с обедненным ураном во время войны в Персидском заливе в 1991 году, во время бомбардировок Югославии в 1999 году, а также в период Иракской войны 2003 года. В Ираке были использованы боеприпасы, в которые входило не менее 300 т обедненного урана . В результате сложившаяся радиационная обстановка в городе Фаллуджа была значительно хуже, чем в городах Хиросима и Нагасаки, пояснил начальник войск радиационной химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Как пишет «РГ», в найденных в Ираке сердечниках помимо обедненного урана U-238 был также обнаружен «грязный» U-236, который добавил региону радиоактивной пыли.

Алюминиевый корпус американской 30-миллиметровой пули с обедненным ураном, Багдад, Ирак Фото: Getty Images/Scott Peterson

В декабре 2008 года 141 государство поддержало резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о необходимости дополнительного изучения эффекта от боеприпасов с обедненным ураном. Против резолюции проголосовали четыре страны: Франция, Великобритания, Израиль и США. Еще 34 государства, включая Россию, воздержались от голосования.