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Урановый подгон: на Европу движется радиоактивное облако из Украины

Британия признала, что десятилетиями применяла опасное вещество, которым поделилась с Киевом
Фото: РИА Новости/Виктор Драчев
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Британский постпред в ООН признала, что страна десятилетиями применяла обедненный уран, боеприпасы с которым недавно были поставлены Украине. Одновременно с этим стало известно, что на Западную Европу движется радиоактивное облако — оно возникло после уничтожения урановых боеприпасов под Тернополем и Хмельницким. Что такой обедненный уран, где он применялся и чем опасен — в материале «Известий».

Что такое обедненный уран

Обедненный уран — токсичный тяжелый металл, характеристики которого сходны с природным ураном. Это основной побочный продукт обогащения урана. Вещество остается после того, как изотопы с более высокой радиоактивностью забирают на производство ядерного топлива или оружия.

Несмотря на умеренную радиоактивность (излучение обедненного урана на 60% меньше, чем у природного), он остается опасным металлом. Вся проблема в его высокой химической токсичности. При разрушении обедненный уран искрит и в виде пыли и аэрозолей растворяется в воде, накапливается в почве и в организме, провоцируя отравления и патологии у людей, животных и растений. Период полураспада изотопа равен возрасту Земли — 4,5 млрд лет. Некоторые специалисты за это называют их «миниатюрными нейтронными бомбами».

обогащение урана
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

У обедненного урана отсутствует гамма-излучение. В промышленности его используют для защиты от других радиоактивных элементов и их вредных излучений.

Как обедненный уран стал оружием

Благодаря высокой плотности металл добавляют в сплав для танковых снарядов и бронебойных пушек: они способны пробить броню толщиной до метра. Кроме того, изотоп добавляют и в саму танковую броню, чтобы укрепить её — например в американских Abrams. Танковые снаряды с урановым сердечником стоят на вооружении некоторых стран. В числе прочих, их применяет и Великобритания для своих Challenger, 28 танков которой в мае были доставлены на Украину.

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Последствия применения обедненного урана

Металл повышает число онкологических и редких заболеваний как среди жителей пострадавших поселений, так и среди военнослужащих. Известен так называемый «балканский синдром», когда люди, находившиеся в зоне поражения изотопом, чаще других заболевали лейкемией.

Офицер югославской армии показывает место, где военные обнаружили стреляные пули с обедненным ураном в деревне Релина, примерно в 7 км от южного сербского города Прешево, 7 января 2001 года

Офицер югославской армии показывает место, где военные обнаружили стреляные пули с обедненным ураном в деревне Релина, примерно в 7 км от южного сербского города Прешево, 7 января 2001 года

Фото: REUTERS

Еще в 1999 году российские и югославские ученые подготовили доклады о возможных тяжелых последствиях применения снарядов, содержащих уран, а в директивах НАТО прямым текстом рекомендовалось «держаться подальше от танков, транспортных средств и зданий, поврежденных обычными или крылатыми ракетами с обедненным ураном». Считалось, что специалисты, занимающиеся исследованием разрушенных и поврежденных бронемашин, должны обязательно надевать «защитные маски и перчатки, чтобы урановая пыль не попала в организм».

Применение на Украине снарядов с обедненным ураном угрожает загрязнением, которое может распространиться на большие территории из-за ветров и течений, способных вынести радиацию даже в Черное море, пояснил РИА Новости завкафедрой экспериментальной физики Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Полулях. А вокруг страны появятся залежи урановых сердечников с высокой степенью токсичности, будут заражены посевные площади.

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Судьба урановых боеприпасов, поставленных на Украину

11 мая Министерство обороны Великобритании подтвердило, что Украина получила 28 обещанных танков Challenger 2, а также до трех тысяч боеприпасов к ним, в том числе радиоактивных. При этом то, каким образом Киев применял такие снаряды, Лондон никак не отслеживал.

Украинские новобранцы проходят обучение эксплуатации танка Challenger II на военном объекте, 23 февраля 2023 года в Южной Англии

Украинские новобранцы проходят обучение по эксплуатации танка Challenger II на военном объекте в Южной Англии, 23 февраля 2023 года

Фото: Getty Images/Leon Neal

18 мая стало известно, что российские войска уничтожили запасы снарядов с обедненным ураном, а возникшее в результате взрывов радиоактивное облако движется в сторону Западной Европы. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, рост радиоактивности уже зафиксировали в Польше: по данным люблинского университета имени Марии Складовской-Кюри, 15 мая датчики зафиксировали резкий скачок уровня загрязнения. Правда, польские СМИ, в частности, главная газета Rzeczpospolita, эту информацию не подтверждает.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщили «Известиям», что ведут постоянный мониторинг радиационной обстановки в России на фоне сообщений о радиоактивном облаке на Украине. По данным ведомства, превышений радиационного фона на территории РФ не зафиксировано.

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Где применяли обедненный уран

По неподтвержденным данным, с 1943 года уран использовали в нацистской Германии, добавляя в снаряды для «Тигров» и «Пантер». Им заменили более дорогой и редкий на тот момент вольфрам. Общеизвестно, что вооруженные силы НАТО применяли снаряды с обедненным ураном во время войны в Персидском заливе в 1991 году, во время бомбардировок Югославии в 1999 году, а также в период Иракской войны 2003 года. В Ираке были использованы боеприпасы, в которые входило не менее 300 т обедненного урана. В результате сложившаяся радиационная обстановка в городе Фаллуджа была значительно хуже, чем в городах Хиросима и Нагасаки, пояснил начальник войск радиационной химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Как пишет «РГ», в найденных в Ираке сердечниках помимо обедненного урана U-238 был также обнаружен «грязный» U-236, который добавил региону радиоактивной пыли.

Алюминиевый корпус американской 30-миллиметровой пули с обедненным ураном

Алюминиевый корпус американской 30-миллиметровой пули с обедненным ураном, Багдад, Ирак

Фото: Getty Images/Scott Peterson

В декабре 2008 года 141 государство поддержало резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о необходимости дополнительного изучения эффекта от боеприпасов с обедненным ураном. Против резолюции проголосовали четыре страны: Франция, Великобритания, Израиль и США. Еще 34 государства, включая Россию, воздержались от голосования.

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