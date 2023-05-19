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Роспотребнадзор отреагировал на информацию о радиоактивном облаке с Украины

Роспотребнадзор не зафиксировал превышения радиационного уровня на фоне облака с Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории России на фоне сообщений о том, что с Украины движется радиоактивное облако, появившееся в результате уничтожения боеприпасов с обедненным ураном. Об этом в пятницу, 19 мая, «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным мониторинга, радиационная обстановка на территории нашей страны остается стабильной. Превышений радиационного фона не зафиксировано. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Урановая быль: чем грозит применение ВСУ радиоактивных снарядов
При разрыве эти боеприпасы превращаются в пыль, которую невозможно собрать и дезактивировать

Ранее в этот день о надвигающемся на Европу радиоактивном облаке заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, после уничтожения боеприпасов в Польше зафиксирован рост радиации.

Ранее, 25 апреля, британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он указал, что британская сторона не следит за тем, где и как они применяются, а также не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта.

10 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Украина станет необитаемой страной из-за поставляемых боеприпасов с обедненным ураном. Она дополнила, что в местах, где использовались такие снаряды, фиксируется кратный рост онкологических заболеваний.

О планах поставлять Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран, 21 марта уведомила замминистра обороны Британии Аннабель Голди.

На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что поставки станут дальнейшим шагом к «серьезному, качественному наращиванию эскалации». Он также указал, что применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие.

25 марта президент РФ Владимир Путин предупредил о том, что РФ ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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