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Патрушев предупредил о надвигающемся на Европу радиоактивном облаке

Патрушев: после уничтожения поставленных Украине боеприпасов с обедненным ураном появилось радиоактивное облако
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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский
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В результате уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Киеву, сформировалось радиоактивное облако, которое надвигается на Европу. Об этом заявил в пятницу, 19 мая, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

По его словам, после уничтожения боеприпасов в Польше зафиксирован рост радиации.

Патрушев отметил, что американская «помощь» с поставками такого вооружения, его уничтожение привело к возникновению радиоактивного облака, которое сейчас надвигается на Западную Европу.

Он уточнил, что США разрабатывают и в настоящее время используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины.

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25 апреля сообщалось, что Лондон передал Киеву тысячи комплектов снарядов для танков Challenger-2, причем часть этих боеприпасов содержит обедненный уран. Британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта.

27 апреля заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак сообщила, что ООН обеспокоена передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Великобритания понесет ответственность за данное решение. Он указал что Москва уже обращала внимание западной общественности на официальные данные по результатам использования снарядов с обедненным ураном во время бомбежек в Югославии, а также данные по количеству случаев онкологических заболеваний.

Позже газета The New York Times сообщила, что США устанавливают на территории Украины сенсоры, способные фиксировать радиационную активность, определять место и силу ядерного взрыва. По данным издания, по договоренности с киевскими властями Соединенные Штаты размещают датчики по всему региону, а также осуществляют подготовку работников и собирают необходимые данные.

Заявления о том, что Украина готова применить «грязную бомбу», появились 23 октября прошлого года. Сообщалось, что подрыв мог использоваться в качестве провокации против России, чтобы убедить мировое сообщество в применении РФ ядерного оружия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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