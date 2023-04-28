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NYT сообщила о размещении США на Украине датчиков определения уровня радиации

NYT: США размещают на Украине датчики определения уровня радиации и силы ядерного взрыва
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Фото: Global Look Press/Oskar Eyb
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США устанавливают на территории Украины сенсоры, способные фиксировать радиационную активность, определять место и силу ядерного взрыва. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на экспертов из Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США 28 апреля.

Из материала следует, что в случае ядерной катастрофы на украинской территории, будь то выброс из ядерного реактора или применение ядерного оружия, анализ ученых будет оперативно представлен американскому правительству и украинским центрам принятия решений, чтобы принять эффективные меры для защиты здоровья населения.

По данным NYT, по договоренности с киевскими властями Соединенные Штаты размещают датчики по всему региону, а также осуществляют подготовку работников и собирают необходимые данные.

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25 апреля сообщалось, что Лондон передал Киеву тысячи комплектов снарядов для танков Challenger-2, причем часть этих боеприпасов содержит обедненный уран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что российские профильные ведомства продолжают наблюдения за действиями киевского режима по созданию «грязной бомбы». Она подчеркнула, что Украина сохранила возможности по созданию опасных типов вооружения, поэтому все попытки реализации этих проектов находятся под пристальным наблюдением.

Ранее, 11 апреля, экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заверил, что Киев может создать ядерное оружие за шесть-девять месяцев, при этом отметив, что стране это не нужно.

Заявления о том, что Украина готова применить «грязную бомбу», появились 23 октября прошлого года. Сообщалось, что подрыв мог использоваться в качестве провокации против России, чтобы убедить мировое сообщество в применении РФ ядерного оружия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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