Песков указал на опасность поставок Украине снарядов с обедненным ураном

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 26 апреля, заявил, что Великобритания будет нести ответственность за передачу Украине снарядов с обедненным ураном.

«Информация эта весьма и весьма печальная. Британцы должны понимать, что им придется нести за это (поставки снарядов с обедненным ураном на Украину. — Ред.) ответственность. И конечно же, и те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, <...> им тоже придется за это нести ответственность», — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва уже обращала внимание западной общественности на официальные данные по результатам использования снарядов с обедненным ураном во время бомбежек в Югославии, а также данные по количеству случаев онкологических заболеваний.

Накануне, 25 апреля, британский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи сообщил об отправке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Вся предоставленная Лондоном военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), британское минобороны не следит за тем, где и как они используются, указал тогда Хиппи.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритании нужно осознавать ответственность за данное решение. Он напомнил, что есть пострадавшие от последствий, когда наносились удары ракетами с обедненным ураном.

10 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Украина станет необитаемой страной из-за поставляемых Британией боеприпасов с обедненным ураном. Она отметила, что в местах, где применялись такие снаряды, фиксируется кратный рост онкологических заболеваний.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.