МО Британии подтвердило прибытие всех обещанных Challenger 2 на Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе общения с парламентариями подтвердил, что все обещанные Украине танки Challenger 2 были доставлены украинской армии. Трансляция велась на сайте британского парламента.

«Что касается крупных [поставок], танков, они все находятся в стране. На них провели обучение и учения, как здесь (в Британии. — Ред.), так и потом на Украине, и я знаю, что украинские войска используют их», — заявил министр.

В ходе мероприятия он также отметил, что США поддерживают решение Лондона передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Это крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, разработанная British Aerospace и французской компанией, она несет 450-килограммовую обычную боеголовку на дальность до 560 км.

Как уточняет Sky News, некоторые ракеты уже находятся на Украине: по словам Уоллеса, «сейчас они в самой стране».

Вместе с тем он отметил, что ракеты будут использоваться только на территории Украины, поскольку «прилеты» по РФ закончатся масштабной эскалацией конфликта.

25 апреля заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи сообщил об отправке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.

Ранее, 4 марта, Великобритания заявила о поставках Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала. Также страна планирует увеличить объемы поставок самоходных гаубиц AS-90 и число боевиков Украины, которые будут проходить обучение.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Танки «Челленджер 2» применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке. Эффективная дальность его стрельбы составляет 8 км.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.