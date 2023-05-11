Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция оказала Украине помощь на более чем $2 млрд с начала СВО
Недвижимость
В Москве снизились цены на вторичное жилье в некоторых экологически чистых районах
Мир
CNN сообщила о поставках Британией Украине крылатых ракет большой дальности
Экономика
Аналитик оценил списание Fortum российских активов на €1,7 млрд
Мир
В ФРГ остановят междугородное ж/д сообщение с 14 по 17 мая из-за забастовки
Происшествия
Самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске из-за поломки шасси
Мир
МО Британии подтвердило передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow
Общество
Правительство утвердило устав Фонда поддержки участников СВО
Мир
Причиной пожара в Милане стал взрыв баллонов с кислородом
Армия
«Северная верфь» сообщила о передаче ВМФ ракетного корвета «Меркурий»
Армия
МО сообщило о продолжении наступления российских сил в западной части Артемовска
Мир
В квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв
Армия
Более 650 украинских самолетов и вертолетов уничтожено за время спецоперации
Сюжет:

МО Британии подтвердило прибытие всех обещанных Challenger 2 на Украину

Глава МО Британии Уоллес: Украина получила обещанные танки Challenger 2
0
Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе общения с парламентариями подтвердил, что все обещанные Украине танки Challenger 2 были доставлены украинской армии. Трансляция велась на сайте британского парламента.

«Что касается крупных [поставок], танков, они все находятся в стране. На них провели обучение и учения, как здесь (в Британии. — Ред.), так и потом на Украине, и я знаю, что украинские войска используют их», — заявил министр.

В ходе мероприятия он также отметил, что США поддерживают решение Лондона передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Это крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, разработанная British Aerospace и французской компанией, она несет 450-килограммовую обычную боеголовку на дальность до 560 км.

Как уточняет Sky News, некоторые ракеты уже находятся на Украине: по словам Уоллеса, «сейчас они в самой стране».

Вместе с тем он отметил, что ракеты будут использоваться только на территории Украины, поскольку «прилеты» по РФ закончатся масштабной эскалацией конфликта.

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
В Германии на американской базе Рамштайн прошло 11-е заседание контактной группы по Украине

25 апреля заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи сообщил об отправке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.

Ранее, 4 марта, Великобритания заявила о поставках Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала. Также страна планирует увеличить объемы поставок самоходных гаубиц AS-90 и число боевиков Украины, которые будут проходить обучение.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Танки «Челленджер 2» применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке. Эффективная дальность его стрельбы составляет 8 км.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023