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Патрушев: на Европу надвигается радиация после уничтожения на Украине боеприпасов с ураном

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Радиоактивное облако, возникшее после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад поставил Украине, движется в сторону Европы. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

Он напомнил, что накануне американский президент Джо Байден прибыл в Хиросиму для участия в саммите G7, на котором «под давлением США» будет также обсуждаться помощь Киеву. Секретарь СБ отметил, что Вашингтон уже не раз «помогал» другим странам подобным образом.

«Украине тоже «помогли», надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы», — сказал он.

По словам Патрушева, в Польше уже был зафиксирован рост радиации.

Секретарь Совбеза также указал, что США разрабатывают и применяют химическое и биологическое оружие, в том числе на Украине. При этом американское руководство так и не извинилось перед Японией за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.

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В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщили «Известиям», что ведут постоянный мониторинг радиационной обстановки в России на фоне сообщений о радиоактивном облаке на Украине. По данным ведомства, превышений радиационного фона на территории РФ не зафиксировано.

Ранее, 4 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в результате удара боеприпаса с обедненным ураном образуется подвижное горячее облако мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые могут спровоцировать развитие у человека серьезных патологий, включая онкологические заболевания.

Ранее, 25 апреля, британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он указал, что британская сторона не следит за тем, где и как они применяются, а также не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта.

О планах поставлять Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран, 21 марта уведомила замминистра обороны Британии Аннабель Голди.

На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что поставки станут дальнейшим шагом к «серьезному, качественному наращиванию эскалации». Он также указал, что применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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